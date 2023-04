Valmontone, tir prende fuoco sull’A1: tratto di strada chiuso in direzione Roma Tir prende fuoco sull’A1, non si registrano feriti ma forti rallentamenti al traffico: chiuso il tratto fra Valmontone e la Diramazione Roma Sud in direzione Roma.

A cura di Beatrice Tominic

È successo nella tarda mattinata di oggi, giovedì 27 aprile 2023, verso le 10.30: un mezzo pesante ha preso fuoco mentre stava transitando lungo l'autostrada A1, qualche chilometro a sud di Roma, a poche centinaia di metri dall'uscita di Valmontone, all'altezza del chilometro km 585+500. Non appena allertata, la squadra operativa dei vigili del fuoco ha inviato sul luogo dell'incidente la squadra 16/A di Colleferro che è intervenuta con l'autobotte per spegnere le fiamme.

L'intero tir è andato in fiamme: la cabina è stata completamente distrutta, gravemente danneggiato in parte anche il rimorchio. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta: non è stato registrato alcun ferito.

A seguito dell'incidente sull'autostrada si sono sviluppati rallentamenti e colonne di traffico: le code in direzione Roma sono lunghe chilometri. Il tratto di strada occupato dal camion andato a fuoco, infatti, è stato chiuso in direzione Roma: per accedere alla capitale è stata resa obbligatoria un'unica uscita, quella di Valmontone.

Il tratto di A1 chiuso in direzione Roma

Sul posto, oltre ai pompieri, in breve tempo sono arrivati gli agenti della polizia stradale per i rilievi di rito e per chiudere il tratto di strada interessato dall'incidente alla circolazione. Come riporta sul suo profilo twitter Luceverde Roma, il tratto di strada coinvolto, fra Valmontone e la Diramazione Roma Sud, in direzione Roma è stato chiuso.

A seguito di quanto avvenuto, si sono sviluppate code lunghe 3 chilometri lungo la strada verso l'uscita di Valmontone in direzione Roma, resa obbligatoria a seguito del rogo.