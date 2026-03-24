Strade chiuse a Roma il 24 marzo per la commemorazione delle Fosse Ardeatine: orari e viabilità

Si tengono oggi dalle ore 9 alle ore 13 le celebrazioni per l’82esimo anniversario dell’Eccidio delle Fosse Ardeatine a Roma: previste strade chiuse e divieti di sosta.

Sergio Mattarella nella Grotta dell’Eccidio.

Oggi, martedì 24 marzo 2026, è l'ottantaduesimo anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine a Roma. In occasione di questa ricorrenza sono state organizzate celebrazioni che prevedono anche un intervento da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'evento ha inizio alle ore 9 e si conclude alle 13, in via al Mausoleo delle Fosse Ardeatine, in via Ardeatina 174.

Per l'occasione sono state previste modifiche alla viabilità come strade chiuse e divieti di sosta. Una volta terminate le celebrazioni, in mattinata, restano ulteriori modifiche per la manifestazione in programma dalle ore 18 alle ore 20, come puntualmente riportato dal sito del Comune di Roma.

Fosse Ardeatine, strade chiuse e divieti il 24 marzo a Roma per la commemorazione

Fra le modifiche alla viabilità c'è la chiusura di alcune strade. Fin dall'inizio della giornata di oggi, martedì 24 marzo 2026 e fino al termine delle attività, è in vigore il divieto di sosta in:

largo Martiri delle Fosse Ardeatine,

via Ardeatina (da largo Martiri delle Fosse Ardeatine a via Nesazio),

via Nesazio,

via delle Sette Chiese (tra il civico 304 e largo Martiri delle Fosse Ardeatine e tra il civico 291 e via Ardeatina).

Ulteriori temporanee chiusure sono previste su via Ardeatina angolo via delle Sette Chiese, via Meropia e vicolo delle Sette Chiese. Dalle 9 alle 13, inoltre, è deviata la linea di bus 218. In entrambi i sensi di marcia la linea degli autobus 218 è deviato sulla Colombo e via Sartorio, saltando complessivamente undici fermate: quattro in via Ardeatina, cinque sull’Appia Antica e due a largo Martiri delle Fosse Ardeatine.

Manifestazione il 24 marzo a Roma, il percorso del corteo e le strade chiuse

In occasione dell'anniversario è stata organizzata anche una manifestazione che prevede il passaggio di un corteo nel pomeriggio. L'appuntamento è sempre per oggi, martedì 24 marzo 2026, alle ore 17 circa a largo Bompiani: la partenza del corteo è prevista alle ore 18 dall'area pedonale di largo Bompiani e raggiungerà largo dei Martiri delle Fosse Ardeatine, percorrendo via delle Sette Chiese.

Lungo le strade interessate dal corteo, in particolare largo Bompiani, sarà possibile la temporanea interdizione del transito veicolare, incluso quello dei mezzi pubblici. Le strade tornano percorribili soltanto al termine dell'evento, previsto per le 20 circa: non è escluso che per la stessa durata della manifestazione anche nel pomeriggio sia deviata la linea di autobus 218.

La commemorazione con l'intervento di Sergio Mattarella

Come ogni anno, come mostra anche la foto in apertura di articolo, anche in questo 2026 è prevista la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella Grotta dell'Eccidio. L'arrivo del Presidente sul posto è previsto nel corso della mattinata per portare omaggio. Nel frattempo la tragedia sarà ricordata anche in altre zone della Capitale e in altri luoghi istituzionali come, ad esempio, in Campidoglio. In questo caso, invece, è previsto l'intervento del sindaco di Roma Roberto Gualtieri.