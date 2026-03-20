Mezzo a fuoco verso l’autostrada A1: dieci chilometri di coda, si scorre su una corsia

Veicolo in fiamme nel tratto fra Monte Porzio Catone e l’ingresso con l’autostrada A1: traffico in tilt e code da 10 chilometri.

L’autostrada A1.

Un veicolo andato a fuoco lungo la D19 Diramazione Roma Sud, nel tratto compreso tra Monte Porzio Catone e il bivio con la A1 Milano-Napoli verso la A1, ha creato il caos: traffico in tilt e code lunghe 10 chilometri all'altezza della Capitale. Questo è quanto accaduto dalle ore 18.35 circa di oggi, venerdì 20 marzo 2026.

L'arrivo dei soccorsi

Sul posto, una volta scattato l'allarme, sono arrivati immediatamente arrivati i soccorritori. I vigili del fuoco sono arrivati sul luogo dell'incidente, all'altezza del chilometro 4+300, dove si trovava il mezzo in fiamme. I pompieri hanno subito spento l'incendio e hanno cercato di mettere in sicurezza il tratto interessato. Oltre a loro, sono arrivati anche i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della direzione quinto tronco di Roma di Autostrade per l'Italia.

Il traffico in autostrada: code lunghe 10 chilometri, si scorre in una sola corsia

Dopo l'incidente il traffico ha iniziato a scorrere in una sola corsia. Autostrade per l'Italia ha suggerito ai viaggiatori che si trovano in D19 e che sono diretti verso la A1 Milano-Napoli, di uscire alla stazione di Monte Porzio Catone, percorrere la SS6 Casilina e rientrare in A1 alla stazione di Valmontone. A quelli diretti verso l'autostrada A1, invece, se non hanno ancora imboccato la D19, viene consigliato di proseguire sul Gra fino allo svincolo per la A24 Roma-L'Aquila-Teramo e di seguire quest'ultima in direzione L'Aquila per poi prendere la A1 in direzione Napoli/Firenze.

Articolo in aggiornamento