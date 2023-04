Valigia sospetta in via del Tritone: strada chiusa arrivano gli artificieri L’allarme è scattato attorno alle 20.00 in pieno centro a Roma. L’area è stata transennata in attesa degli artificieri.

A cura di Redazione Roma

Erano circa le 20.00 della sera di oggi, sabato 8 aprile, quando è scattato l'allarme per una valigia sospetta individuata su un marciapiede di via del Tritone nel cuore Roma. Carabinieri e polizia sono arrivate sul posto facendo allontanare le persone e chiudendo un tratto di strada nei pressi di piazza Barberini. Sono attesi gli artificieri per la conferma che si tratti solo di un falso allarme.