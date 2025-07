Valerio Sibilia travolto e ucciso su viale Kant in moto: arrestato il pirata della strada

Valerio Sibilia.

Arrestato e trasferito in carcere con l'accusadi omicidio stradale, aggravato da fuga e omissione di soccorso il pirata della strada che nella notte fra il 24 e il 25 giugno scorso ha travolto e ucciso Valerio Sibilia. Si trovava in sella alla sua moto, al semaforo di viale Kant, nel quadrante nord est della capitale, quando un'automobile, un'Alfa Romeo Giulietta rubata, lo ha travolto e ucciso. Dalla vettura sono immediatamente uscite diverse persone che, abbandonando l'automobile in strada, ancora sul luogo dell'incidente, si sono date alla fuga facendo perdere le loro tracce.

A seguito di indagini serratissime, i caschi bianchi della polizia locale di Roma Capitale sono riusciti a risalire alla persona che si trovava al volante della macchina. Nei confronti dell'uomo la Procura ha disposto lo stato di fermo: si tratterebbe di un ragazzo di 21 anni individuato nel campo nomadi di via di Salone.

Il terribile incidente in viale Kant

Dopo il violento schianto sono immediatamente arrivati i soccorritori, allertati da alcuni residenti che, come hanno raccontato a Fanpage.it, hanno sentito un boato nel cuore della notte. Valerio Sibilia è morto sul colpo, a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto. Sul posto gli agenti del VII gruppo Tuscolano, hanno dato il via alle indagini, raccogliendo le testimonianze e ogni elemento utile all’indagine, con accurati accertamenti sullo stato dei luoghi.

Le indagini sul terribile incidente

I caschi bianchi, che hanno sequestrato l'automobile, sono riusciti a risalire al giorno del furto della vettura, due giorni prima dell'incidente e, a poco a poco, il cerchio si è chiuso intorno al ventenne. A partire dal veicolo, con la collaborazione anche della polizia scientifica, si è articolata tutte le attività di indagine, coadiuvate dal Nucleo di Polizia Giudiziaria del Comando Generale della Polizia Locale, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Analizzate anche le videocamere che si trovavano nella zona.

L'arresto del pirata della strada

Dopo giorni di monitoraggio e sopralluoghi, inizialmente dall’esito negativo, questa mattina i caschi bianchi hanno individuato il soggetto che, nonostante un tentativo di fuga alla vista degli agenti, è stato subito bloccato.

Al termine degli accertamenti di rito e delle attività di perquisizione presso l'alloggio nel campo, insieme al personale del Distretto Casilino Nuovo della Polizia di Stato, nei confronti del ventunenne è stato disposto il fermo di indiziato di delitto. Il giovane è stato trasferito nel carcere romano di Regina Coeli, dove si trova con l’accusa di omicidio stradale, aggravato da fuga e omissione di soccorso, nonché di riciclaggio, oltre alla guida senza patente, in quanto mai conseguita. Oltre a lui sono stati fermati nel campo altri tre uomini, considerati passeggeri dell'automobile e complici di quanto accaduto.

Chi era Valerio Sibilia

Valerio Sibilia aveva 35 anni, era un giocatore di rugby e coordinatore della squadra degli All Red. La notte di quel tragico incidente si trovava in moto all’incrocio tra viale Kant e via Adriano Fiori dove si è trovato l'automobile pirata. Non appena appreso della sua scomparsa improvvisa, sono stati molti i messaggi arrivati dalla comunità e dalla squadra che allenava.

"Le parole non sono sufficienti a esprimere il dolore che ci attraversa. La sua dolcezza e il suo sorriso resteranno per sempre dentro al cuore di ognuno di noi. Insieme ci rialzeremo e ci stringeremo per lottare per quello in cui crediamo, quello in cui credeva anche Valerio, che resterà non solo nei nostri pensieri, ma anche nei nostri gesti. Dentro e fuori dal campo. Chi ha compagni non muore mai. Ciao Micio", hanno scritto dagli All Reds Rugby Roma.