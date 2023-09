Vaccini Covid, nel Lazio si inizia il 2 ottobre: tutte le informazioni e come prenotare La Regione Lazio ha reso nota la modalità della campagna di vaccinazione anti Covid-19, che si svolgerà a partire dal 2 ottobre. Il vaccino non è obbligatorio ma accessibile a tutti i cittadini, a cominciare con priorità al personale sanitario, gli ospiti delle strutture sanitarie e sociosanitarie, i cittadini fragili, gli anziani e i caregiver.

A cura di Redazione Roma

A partire da martedì 2 ottobre nel Lazio partirà la campagna di vaccinazione anti Covid-19. La scelta è stata quella di associarla alla campagna di somministrazione del vaccino antifluenzale. Il vaccino non è obbligatorio, ma fortemente consigliato per il personale sanitario, i pazienti fragili e i caregiver che assistono persone con problemi di salute e non autosufficienti.

Vaccinazione Covid-19 nel Lazio: si inizia da pazienti e personale sanitario

La somministrazione delle dosi è organizzata alle Aziende Sanitarie Locali per quanto riguarda il personale sanitarie. E la priorità è stata assegnata dalla Regione Lazio proprio a chi lavora negli ospedali, nelle Asl, negli istituti di ricovero e negli istituti sanitari. Priorità nella vaccinazione è stata assegnata anche a chi lavora nelle Rsa e nelle strutture socio sanitarie e socioassistenziali, dove sono ricoverate persone anziane o che necessitano di un percorso di riabilitazione. Tra i primi a cui sarà proposta la possibilità di vaccinarsi ci sono anche i pazienti di tale strutture, in quanto considerati a rischio.

Dal 16 ottobre vaccino per anziani e fragili

Conclusa la prima fase della campagna di vaccinazione, toccherà ai cittadini sopra gli 80 anni di età e alle persone fragili, essere chiamati alla possibilità di vaccinarsi. Questa volta l'inoculazione è demandata ai medici di medicina generale e ai pediatri, a cui i cittadini si potranno rivolgere direttamente.

Vaccino anti Covid-19 nel Lazio: è possibile prenotare online

Per i cittadini sarà anche possibile prenotare la vaccinazione online o per via telefonica, per poi recarsi presso i punti di somministrazione vaccinale gestiti dalle strutture sanitarie. Per farlo bisogna accedere al portale https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it, o chiamare al numero 06.164161841, attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 e 30 alle 19 e 30 e il sabato dalle 7 e 30 alle 13.

È stato istituito il numero verde 800.118.800 per le informazioni. Qui i cittadini potranno informarsi e chiedere ulteriori chiarimenti.

Dal 30 ottobre la vaccinazione aperta a tutta la popolazione

Dopo queste prime due fasi, dal 30 ottobre tutti i cittadini potranno accedere alla vaccinazione. Da novembre le farmacie di comunità diventeranno centri vaccinali. Ma quale vaccino sarà somministrato? "Nella prima fase della campagna anti Covid-19 alle categorie sarà somministrato il vaccino Comirnaty Omicron XBB 1.5, in attesa dell’approvazione del vaccino proteico adiuvato Nuvaxovid XBB 1.5 in programma per la metà del mese. Il vaccino sarà somministrato come dose di richiamo a distanza di sei mesi dall’ultima vaccinazione anti Covid-19 o dall’ultima positività, raccomandando una distanza di almeno 3 mesi dalla dose di vaccino più recente qualora si rendesse necessaria un’anticipazione della somministrazione per valutazioni cliniche".