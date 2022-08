Va sotto casa dell’ex con un complice e la minaccia con un coltello: anche l’amico era armato I due sono stati arrestati. La ragazza è riuscita a chiamare i carabinieri, che sono arrivati sul posto e hanno bloccato gli aggressori.

A cura di Natascia Grbic

Poteva concludersi con l'ennesimo femminicidio quanto avvenuto a Nerola l'altro giorno. Un uomo di trentasei anni è stato arrestato insieme a un complice dopo aver minacciato l'ex fidanzata con un coltello. Più volte lo stalker ha brandito l'arma davanti alla ragazza, minacciando di colpirla. Lei è riuscita a chiamare i carabinieri prima che la vicenda finisse in tragedia: i militari, giunti in forze sul posto, sono riusciti poi ad arrestare l'uomo e un complice, non senza difficoltà.

A quanto si apprende l'uomo, un 36enne residente a Moricone, perseguitava da tempo l'ex, la quale aveva interrotto la storia da diverso tempo. La trentenne viveva da tempo con un altro uomo, ed è sotto la loro abitazione che lo stalker si è presentato insieme a un complice per minacciarla.

Quando la ragazza si è vista venire incontro l'ex mentre brandiva un coltello da trenta centimetri, ha immediatamente chiamato i carabinieri e spiegato la situazione. I militari si sono presentati sul posto anche insieme ai colleghi della stazione di Montelibretti, e hanno trovato l'uomo ancora sotto casa dell'ex.

Lui aveva provato a nascondere il coltello nei pantaloni. Quando i carabinieri gli hanno chiesto di consegnarlo si è rifiutato e si è scagliato contro di loro, colpendoli con calci e pugni. In tutto ciò era aiutato da un complice, che lo aveva accompagnato dall'ex per intimidirla. Non solo: addosso a quest'ultimo hanno trovato nascosto un altro coltello.

I due sono stati arrestati, il 36enne è accusato di atti persecutori. Da tempo tormentava la ragazza, terrorizzata di trovarselo davanti e di vedere il suo numero comparire sul cellulare. L'altro giorno, l'incubo diventato realtà, con il 36enne arrivato armato sotto casa sua. L'uomo non potrà avvicinarsi alla ragazza quando sarà uscito dal carcere.