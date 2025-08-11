Va a un colloquio di lavoro e scompare. La famiglia denuncia, ma in realtà è andata dal compagno in Basilicata

La famiglia della giovane ha sporto denuncia di scomparsa lo scorso 9 agosto. Sarebbe dovuta andare a un colloquio di lavoro, ma non si è mai presentata. In realtà aveva raggiunto il compagno in Basilicata.

Immagine di repertorio

Ha detto che sarebbe andata a un colloquio di lavoro. Invece è scomparsa nel nulla. O, almeno, questo è ciò che pensava la famiglia di una giovane che vive a Roma e che, a poche ore dalla presunta scomparsa, il 9 agosto scorso, ha sporto denuncia presso le autorità competenti. In realtà la donna, in quella mattina, è partita per raggiungere l'uomo con cui sembra avrebbe una relazione in Basilicata.

Aveva fatto perdere le sue tracce nella giornata di sabato scorso, 9 agosto 2025, verso le 7.30, per andare all'incontro di lavoro. A quel colloquio, però, non si è mai presentata. A lanciare l'appello il fratello che non ha nascosto le sue paure: "Pensiamo che possa essere stata adescata da qualcuno che ha conosciuto sui social network", ha spiegato.

Secondo quanto appreso da Fanpage.it, una volta rintracciata la donna avrebbe spiegato alle autorità di non essere scomparsa, ma semplicemente di essersi allontanata volontariamente per raggiungere l'uomo con cui ha una relazione.

Chi è la donna scomparsa da Roma

Abita a Roma ed è scomparsa nella giornata di sabato scorso, 9 agosto 2025, intorno alle 7.30 della mattina, quando è uscita di casa per raggiugnere il luogo del colloquio di lavoro. Luogo che potrebbe non aver mai raggiunto e colloquio al quale, sicuramente, non si è mai presentata. Capelli neri e occhi scuri, porta gli occhiali. Quando è uscita da casa sua, la ragazza indossava un paio di jeans lunghi e una maglietta bianca, con degli strass sulle maniche.

L'appello: "Forse adescata sui social"

"Abbiamo paura che sia stata adescata da qualcuno che ha conosciuto su i social", scrive il fratello, il primo che ha lanciato l'allarme una volta scomparsa la giovane, preoccupato delle sorti della sorella. "Attenzione, stiamo cercando mia sorella", ha scritto il giorno dopo la scomparsa della donna, chiedendo di condividere il più possibile. A circa due giorni dall'allontanamento della donna, è stata rintracciata dai carabinieri in Basilicata.

Ha detto di non essersi scomparsa: i familiari avendo perso i contatti con lei si sono preoccupati e hanno sporto denuncia, ma in realtà si è allontanata volontariamente per raggiungere il compagno in Basilicata, con cui sembra abbia da tempo una relazione.