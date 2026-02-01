Va a sciare in Abruzzo e muore, tragedia sulla neve: Claudia Luberti aveva 36 anni

Claudia Luberti.

Da Roma era partita per l'Abruzzo, per sciare a Campo Felice, in provincia de L'Aquila, per una giornata nei noti e frequentatissimi campi sciistici della zona. Ma dopo un aperitivo a fine giornata, si è sentita male. Per lei non c'è stato niente da fare: la donna, residente a Zagarolo, è morta dopo il malore, forse a causa del freddo. Per verificare le cause del decesso la Procura dell'Aquila ha disposto il sequestro della salma: non si esclude che presto sarà disposta l'autopsia sul corpo. Si chiamava Claudia Luberti e aveva 36 anni.

Muore sulla neve in Abruzzo: cosa è successo

La tragedia è avvenuta nelle piste nel tardo pomeriggio di ieri. A metà della giornata, verso le ore 16, la trentaseienne aveva pubblicato una storia sui social network, un selfie con un'amica in montagna, per immortalare il ricordo di quella giornata. Foto allo specchio, con la montagna innevata alle loro spalle e la scritta "La vita può essere in discesa, saperla scendere è un'altra cosa". Abbracciate e felici. Qualche ora dopo, però, tutto è cambiato.

Gli impianti erano già chiusi e la donna stava finendo di fare aperitivo con il suo gruppo di amici prima di rimettersi in viaggio e tornare verso Roma, quando si è accasciata a terra. L'allarme è scattato immediatamente, sul posto sono arrivati subito gli operatori sanitari del pronto soccorso del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: la donna è morta sul colpo, impossibile salvarla, come riporta il Messaggero.

L’ultima storia pubblicata sui social da Claudia Luberti.

L'autopsia sul corpo della 36enne

Oltre agli operatori sanitari, hanno raggiunto il luogo della tragedia anche i carabinieri della stazione di Rocca di Mezzo, della compagnia dell’Arma di Avezzano: i militari hanno immediatamente fatto scattare gli accertamenti di rito per cercare di ricostruire quanto accaduto e hanno raccolto anche diverse testimonianze. Nel frattempo la salma è stata posta sotto sequestro dalla Procura dell'Aquila che si occupa del caso: non si esclude che presto possa essere disposta l'autopsia per cercare di chiarire le cause del decesso, che potrebbe essere avvenuto per l'esposizione al freddo. A fare chiarezza, però, ci penseranno gli esami medico legali.