Va a fuoco il tetto di un palazzo in centro a Roma: puzza di bruciato e fiamme in via Aosta

A cura di Giorgia Venturini

Le immagini dell'incendio dalla pagina Instagram di Welcome To Favelas

Incendio in centro a Roma nella serata di oggi lunedì 22 luglio. Stando alle prime informazioni, avrebbe preso fuoco la canna fumaria di un palazzo della Capitale nella vicinanza anche di importanti locali della zona: le fiamme sono visibili da via Cesena e via Aosta. Così come qualche utente sui social ha spiegato di sentire puzza di bruciato già da piazza Re di Roma. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che stanno procedendo con lo spegnimento dell'incendio. Non è ancora chiaro se ci sono feriti.

Intanto si sta procedendo a sgomberare tutta la zona. Le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di capire cosa sta succedendo. Tanti i residenti sono scesi in piazza.