Urta una macchina parcheggiata e perde il controllo dell’auto: morto l’83enne Remo Macinati L’incidente è avvenuto lunedì pomeriggio a Cisterna di Latina. L’uomo era uscito dall’auto da solo ed era cosciente, ma le sue condizioni si sono aggravate dopo poche ore.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un uomo di ottantatré anni, Remo Macinati, è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto lunedì pomeriggio a Cisterna di Latina. Secondo le prime informazioni, l'anziano stava guidando in via Nettuno quando ha perso il controllo della macchina ed è finito fuori strada. Un impatto violento che però all'inizio non sembrava avergli causato gravi conseguenze. Remo Macinati, infatti, era uscito dalla macchina sulle sue gambe e inizialmente era cosciente. Portato in ospedale, si è aggravato dopo poche ore ed è morto.

Nell'incidente non è rimasta coinvolta nessun'altra vettura. Macinati, nel percorrere via Nettuno, ha autonomamente urtato una macchina parcheggiata, perdendo il controllo del mezzo e finendo al centro della carreggiata. Inizialmente però non sembrava che fosse grave: è uscito da solo dalla macchina, ed era cosciente, parlava e rispondeva agli operatori del 118 che lo hanno soccorso. Portato in ambulanza all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, si è aggravato in poche ore ed è poi deceduto.