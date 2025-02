Urna funeraria abbandonata sulla spiaggia di Ostia: ha una targhetta con il nome della defunta

video suggerito

Un'urna funeraria è stata abbandonata sulla spiaggia Limone di Ostia. Sopra c'è una traghetta con il nome della defunta. A denunciare l'accaduto dei cittadini.

A cura di Alessia Rabbai

L'urna cineraria trovata in spiaggia ad Ostia (Foto dal gruppo Facebook Osia Informa)

Misterioso ritrovamento ad Ostia, dove tra la sabbia della spiaggia "Limone" dei passanti hanno scoperto un'urna funeraria. Ad attirare l'attenzione dei cittaidni sul litorale Sud di Roma è stata la forma particolare del contenitore, che riporta anche una targhetta di colore oro con il nome della defunta e le date di nascita e di morte. Chi l'ha trovata ha scattato una foto e l'ha pubblicata sul gruppo Facebook di quartiere "Ostia Informa". Una foto che non capita tutti i giorni di vedere sui social network. Ricevuta la segnalazione, le forze dell'ordine svolgono gli accertamenti necessari.

"Sulla spiaggia Limone urna funeraria abbandonata" si legge in un post. L'urna nella parte alta è esposta ed è ben visibile la targhetta, mentre la parte inferiore sprofonda nella sabbia. L'ipotesi è che i famigliari, su desiderio della defunta, abbiano portato l'urna contenente le sue ceneri al mare. Non è chiaro tuttavia se sia ancora piena e magari l'abbiano sotterrata tra la sabbia, oppure se abbiano sparso le ceneri nel mare, per poi abbandonare sulla spiaggia il contenitore vuoto.

La foto ha generato tantissimi commenti degli utenti, stupiti e sconcertati. C'è chi commenta la foto scrivendo che i parenti della defunta avrebbero dovuto smaltire l'urna diversamente, anziché lasciarla sulla spiaggia come un rifiuto. Altri si domandano se ci siano ancora le ceneri all'interno, magari gettate nel mare insieme al contenitore. "Potrebbe e dico "potrebbe" essere stata gettata in mare e poi essere arrivata a riva – scrive un utente – ma mareggiate ultimamente non ce ne sono state, dunque è difficile che si tratti di un fatto recente. Una preghiera per te!".

"A me questa situazione fa dispiacere – scrive un'altra utente – Chissà cosa ha portato il parente a fare un gesto simile…Forse era così affranto che dopo averla svuotata ha dimenticato lì il contenitore. Non mi sento di giudicare, non ne ho il cuore di fronte ad un defunto, reato o meno". Le forze dell'ordine cercano di risalire ai parenti della defunta.