Uomo scomparso da Arlena di Castro: i carabinieri cercano un 68enne

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un uomo di sessantotto anni è scomparso dal Comune di Arlena di Castro, in provincia di Viterbo. Non si hanno più notizie dallo scorso lunedì 23 gennaio. Non ne sono state ancora diffuse le generalità, ma si tratterbbe di un uomo di origini macedoni, che viveva nel terriotorio dell'Alto Lazio. Secondo le informaizoni apprese è uscito di casa e non è più rientrato, non sono noti i motivi della sua assenza.

A dare l'allarme un suo amico, ricerche in corso

A dare l'allarme sarebbe stato un suo amico, che si è preoccupato non riuscendo più a mettersi in contatto con lui. Ha fatto la segnalazione ai carabinieri, che sono sulle sue tracce. I militari lo stanno cercando, al momento si pensa che si tratti di un allontanamento volontario. Ieri sarebbe stato notato a Montalto di Castro, altro centro del Viterbese. Le ricerche sono in corso. I soccorritori sperano di trovarlo presto e che stia bene.

A Roma si cerca Tzaggai Amiha

Nel frattempo mentre nel Viterbese sono in corso le ricerche del sessantottenne scomparso, a Roma si cerca Tzaggai Amiha, che si è allontanata dall'Annunziatella e non è stata più vista. L'ottantaquattrenne da quanto si apprende è uscita di casa in viale Erminio Spalla e non è rientrata. Non sono chiari al momento i motivi del suo allontanamento. Ha una corporatura esile: è alta 1 metro e 50 centimetri e pesa 50 chili. Ha carnagione scura, capelli bianchi mossi e occhi neri. Non ha con sé i documenti e potrebbe aver bisogno d'aiuto.