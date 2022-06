Uomo muore al mare a Passoscuro, si è tuffato nonostante la bandiera rossa Si è tuffato in mare nonostante la bandiera rossa un uomo di 50 anni che ieri pomeriggio è morto a Passoscuro. Ad intervenire in suo soccorso l’assistente bagnante e alcune persone che erano in spiaggia.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un uomo di cinquantanni è morto dopo un bagno in mare a Passoscuro. I drammatici fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 29 giugno, presso lo stabilimento Moai Beach, in via Carbonia 177, sul litorale che fa parte del Comune di Fiumicino. Si tratta di un uomo originario dell'Equador, che viveva a Roma. Secondo le informazioni apprese al momento dell'accaduto era poco dopo l'ora di pranzo, intorno alle 13.30 quando il cinquantenne si sarebbe tuffato in acqua, nonostante ci fosse bandiera rossa per mare mosso e forte vento. Improvvisamente data la corrente si è trovato in difficoltà e non riusciva più a tornare a riva. In suo aiuto è intervenuta l'assistente bagnante e alcune persone presenti in spiaggia, che lo hanno raggiunto. Una volta portato a riva però non c'è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimarlo.

Sul posto è arrivato il personale sanitario, date le sue condizioni di salute nei pressi del litorale è atterrata anche l'eliambulanza. La scena si è svolta davanti agli occhi dei bagnanti che hanno assistito all'accaduto. Presenti per gli accertamenti di rito i carabinieri della stazione di Passocuro, che sono intervenuti dopo la chiamata arrivata con la segnalazione di morte per annegamento di una persona, dovuto ad un malore in acqua.