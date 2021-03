in foto: Foto Twitter

Un uomo è stato investito e ucciso sull'Autostrada Roma-Fiumicino. Per il momento la dinamica ancora deve essere accertata, ha riferito Anas. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell'Anas, gli uomini delle forze dell'ordine, per effettuare i rilievi del caso, e un'eliambulanza. Per l'uomo investito non c'è stato però nulla da fare.

La dinamica dell'incidente

Una lunga coda si è formata lungo l'Autostrada 91 Roma-Fiumicino al chilometro 6.800 direzione Roma. Stando a quanto riporta Roma Today, l'incidente è avvenuto intorno alle 12,30 di oggi, sabato 13 marzo. Un uomo alla guida di una Opel Corsa ha accostato ed è sceso dall'automobile. Una donna che arrivava con un'altra macchina l'ha preso in pieno. Secondo le prime informazioni la vittima avrebbe perso qualcosa, probabilmente un oggetto caduto dal finestrino aperto (forse del denaro, ma le indagini sono ancora in corso). Per questo si sarebbe fermato a bordo della carreggiata e sarebbe sceso. L'impatto con l'altra vettura è stato violentissimo I soccorritori hanno fatto di tutto per cercare di rianimarlo, ma gli sforzi si sono rivelati inutili. Come detto, sul posto è arrivata anche un'eliambulanza del 118.