Un’altra persona trovata morta in casa, ipotesi overdose: è la terza nelle ultime due settimane Un uomo di 52 anni dipendente da sostanze stupefacenti è stato trovato senza vita nel suo appartamento. Si ipotizza possa essere morto per un malore a causa di un’overdose.

A cura di Beatrice Tominic

I carabinieri del commissariato di Roma Tor Vergata lo hanno trovato privo di vita nel salone della sua casa in via Carlo Carminati, due giorni fa, nella serata di mercoledì 19 aprile. Ad allertarli gli operatori del soccorso sanitario del 118 arrivati nell'abitazione per una segnalazione e, una volta entrati, hanno trovato il corpo di un uomo, un cittadino romano di 52 anni, riverso nel salotto. L'appartamento era in ordine.

Sul posto in breve tempo è arrivato anche il medico legale che, secondo un primo accertamento, non ha riscontrato segni di violenza sul corpo del 52enne che sarebbe morto per un arresto cardiaco. Sul corpo del 52enne, che aveva problemi di dipendenza dalla droga, è comunque stata disposta l'autopsia: non è escluso che possa trattarsi di malore successivo all'assunzione di sostanze stupefacenti. Come ha ricordato il Messaggero, si tratta della terza vittima nelle ultime due settimane.

I precedenti

Nel mese di aprile è già il terzo corpo ritrovato privo di vita a Roma per cui ipotizza il malore in seguito all'assunzione di sostanze stupefacenti. Nella tarda serata del giorno prima, martedì 18 aprile, un ragazzo di 21 anni è stato ritrovato senza vita all'interno dell'appartamento in cui viveva a Conca d'Oro. Non appena allertati sono arrivati sul posto i carabinieri di Montesacro e quelli del nucleo scientifico: anche in questo caso non sono stati riscontrati segni di violenza. L'ipotesi è che possa essersi trattato di un malore a seguito di un'overdose. Disposta l'autopsia sul corpo.

Leggi anche Trovato cadavere nel fiume Tevere: è un 29enne scomparso da Genova due settimane fa

Nei primi giorni di aprile una terza persona era stata rinvenuta priva di vita, stavolta all'interno della sua automobile ad Anzio, aveva naso e bocca sporchi di sangue: come ha poi confermato il padre della donna, una 35enne, anche lei aveva un problema di dipendenza dalla droga.