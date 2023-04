Trovato morto in casa un ragazzo di 21 anni a Conca d’Oro: mistero sulle cause, indagini in corso Sul posto sono arrivati i carabinieri di Montesacro e i carabinieri del Nucleo tecnico scientifico. Sul cadavere del 21enne non sono stati trovati segni di violenza.

A cura di Enrico Tata

Il cadavere di un ragazzo di 21 anni è stato trovato intorno alle mezzanotte di oggi, mercoledì 19 aprile, all'interno di un appartamento in via Conca d'Oro a Roma. Le cause della morte sono ancora sconosciute e sarà molto probabilmente l'autopsia a determinare con esattezza i motivi del decesso. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Montesacro e i carabinieri del Nucleo tecnico scientifico.

Da un primo esame, il medico legale non ha potuto fare altro che constatare l'assenza di segni evidenti di violenza. Si tratta quasi sicuramente di morte naturale, causata probabilmente da un malore improvviso oppure, non è ancora stato escluso, da una overdose. Come detto, sulla salma è stata disposta l'autopsia proprio per fare luce sulle cause del decesso.