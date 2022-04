Una nuova voragine su via dei Colli Portuensi: strada chiusa all’incrocio con via di Monteverde Strada chiusa per il cedimento dell’asfalto. Dopo un anno solo ieri stato chiuso il cantiere – sempre per una voragine – in un altro punto di via dei Colli Portuensi.

A cura di Redazione Roma

Ancora disagi alla circolazione su via dei Colli Portuensi, a causa sempre dell'apertura di una voragine, questa volta all'incrocio con via di Monteverde. "Ci siamo recati subito sul posto, con Acea e la Polizia locale che sono immediatamente intervenuti per verificare la reale entità del danno e la possibilità di aprire una parte della carreggiata. – scrive il presidente del XII Municipio Elio Tomassetti – Per il momento chi verrà da viale Isacco Newton dovrà svoltare verso via Ronzoni. Chi invece verrà da via del Casaletto, percorrendo Via di Monteverde potrà girare su entrambi i lati .Ci dispiace per questa nuova chiusura in quest'area, speriamo di poter riaprire la strada in tempi brevi in seguito alle necessarie verifiche. Vi terremo aggiornati".

Dopo un anno chiuso cantiere in un altro punto dei Colli Portuensi

Solo ieri mattina era stato riaperto il tratto di via Colli Portuensi che era parzialmente chiuso da poco meno di un anno, con inevitabili disagi per gli abitanti sconcertati dai tempi necessari per eseguire i lavori. Solo ieri il presidente del municipio esultava per la chiusura "con due mesi di anticipo", di quel "cantiere molto difficile". Ma terminato l"intervento nel primo pomeriggio di oggi il nuovo cedimento dell'asfalto e la chiusura di via dei Colli Portuensi in un nuovo tratto. La speranza è che questa volta i tempi dei lavori siano decisamente più brevi e che la carreggiata possa essere al più presto riaperta, anche per evitare gravi disagi alla circolazione: della chiusura della strada in quel tratto potrebbe risentire tutto il quadrante.