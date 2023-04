Una donna cade dalla finestra a Viterbo e muore: mistero su un uomo visto allontanarsi dal palazzo La signora, probabilmente di origine sudamericana, è precipitata dalla finestra della sua abitazione che si trova al secondo piano di un palazzo all’incrocio tra via del Pavone e via del Repuzzolo.

A cura di Enrico Tata

Aggiornamento: è morta la donna caduta questa mattina dal balcone della sua abitazione a Viterbo. La polizia ha rintracciato il compagno della vittima, un bracciante agricolo per verificare il suo alibi.

Una donna è caduta dalla finestra di un appartamento a Viterbo. Le sue condizioni sono gravissime. Il fatto è accaduto intorno alle 11 di oggi, sabato 29 aprile. La signora, probabilmente di origine sudamericana, è precipitata dalla finestra della sua abitazione che si trova al secondo piano di un palazzo all'incrocio tra via del Pavone e via del Repuzzolo.

La donna è stata trasportata al pronto soccorso: è grave

La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale in gravi condizioni. Sul posto sono arrivati anche gli uomini della squadra mobile della Questura e gli esperti della polizia scientifica, che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. C'è un dettaglio misterioso: alcuni testimoni avrebbero visto un uomo allontanarsi dal palazzo dove si trova l'appartamento. Per avere altri indizi, gli investigatori stanno cercando di recuperare i filmati di eventuali telecamere di sicurezza installate nei dintorni.

Indagini ancora in corso

Per il momento nessuna ipotesi è stata scartata dagli investigatori, in attesa di verificare l'avvistamento di un uomo sospetto nei dintorni del palazzo. Tentativo di suicidio? Istigazione al suicidio? Tentato omicidio? Un incidente? Per il momento, non ci sono certezze. Altre risposte, si spera, arriveranno dalla diretta interessata quando e se i medici la dichiareranno fuori pericolo di vita.