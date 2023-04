Un uomo trovato morto all’interno della sua auto a Roma: indagini in corso sulle cause Si tratterebbe di un signore di età compresa tra i 65 e gli 80 anni. È stato trovato morto all’interno della sua auto parcheggiata in via Alvaro Del Portillo a Roma.

A cura di Redazione Roma

Un uomo è stato trovato morto all'interno della propria automobile in via Alvaro Del Portillo, zona Sud di Roma, a pochi passi dal Campus Biomedico. Stando a quanto si apprende, era accasciato sul volante della vettura. Non ancora identificato, si tratterebbe di un signore di età compresa tra i 65 e gli 80 anni. All'arrivo degli operatori del 118, l'uomo era già morto. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della questura di Roma che, su disposizione del magistrato di turno, hanno affidato la salma al medico legale per indagare sulle cause del decesso, che restano tuttora sconosciute. L'ipotesi più probabile, per il momento, è quella di un malore improvviso. I risultati degli esami medici saranno resi noti nelle prossime ore.

Nelle ultime ore a Roma e provincia due persone hanno perso la vita in altrettanti incidenti stradali. Il primo è avvenuto nella serata di sabato 22 aprile sulla via dei Laghi, Castelli Romani. La vittima, Daniele Rogitano, 42 anni, stava percorrendo la strada in sella alla sua bicicletta quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è finito per terra sbattendo la testa con violenza. Trasferito in eliambulanza all'ospedale San Camillo, i medici del nosocomio romano non hanno potuto fare niente per salvargli la vita.

Il secondo incidente è avvenuto su via Cristoforo Colombo a Roma. Una donna di ottantadue anni è rimasta coinvolta nello scontro tra due automobili. Non c'è stato nulla da fare per la signora e i soccorritori del 118 non hanno fatto altro che constatarne il decesso. La donna, stando a quanto ricostruito, era alla guida della sua Chevrolet Aveo e si sarebbe scontrata con una Hyundai Tucson all'altezza di via Canale della Lingua.