Un mese di lavori su via Flaminia in direzione Roma: code e disagi nella zona nord della capitale Restringimento di carreggiata su via Flaminia in direzione Roma a ridosso del Grande raccordo anulare. I lavori di messa in sicurezza delle pareti rocciose dureranno fino al 31 ottobre. Si preannuncia un mese di code e disagi in tutto il quadrante nord: ieri traffico intenso sia sul Gra che a Labaro e Grottarossa.

A cura di Luca Ferrero

Ieri è partito il cantiere sulla strada statale Flaminia in direzione Roma. Il restringimento di carreggiata durerà fino al 31 ottobre e interessa il tratto dal km 11,770 al km 11,200, a ridosso dell'innesto con il Grande raccordo anulare. I lavori, che riguardano una breve porzione dell'importante arteria romana, stanno già creando rallentamenti e disagi ai pendolari in viaggio verso la capitale.

Lavori su via Flaminia in direzione Roma

Mezzo chilometro di restringimento della carreggiata in direzione Roma e il traffico su via Flaminia è già in tilt. L'arteria fondamentale per Roma nord, di per sé già molto trafficata, vivrà un mese difficile. I lavori, in prossimità delle rampe del Grande raccordo anulare, potrebbero causare disagi anche sul grande anello di traffico che circonda la capitale. Code, ritardi e problemi si potrebbero estendere a tutta l'area: già ieri si è registrato traffico intenso anche a Labaro e in zona Grottarossa. L'Anas ha già disposto un notevole incremento del personale su strada per gestire al meglio la viabilità negli orari più critici.

Carreggiata ristretta: lavori urgenti fino al 31 ottobre

I lavori si sono resi urgenti poiché le pareti rocciose ai lati del tratto di strada chiuso sono risultate pericolanti. La carreggiata è stata ristretta proprio per permettere agli operatori di mettere in sicurezza i versanti rocciosi. Il prossimo 31 ottobre è la data prevista per la conclusione dei lavori. Un cantiere non rinviabile ma che ha fatto tanto discutere: in molti lo avrebbero preferito ad agosto o durante la notte. Richieste impossibili, anche per il presidente del Municipio XV, che ha ribadito l'urgenza e la complessità dell'operazione di messa in sicurezza.