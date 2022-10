Un mese dall’arresto di Alessia Piperno in Iran, il papà: “Ci manchi tanto” Il 28 settembre Alessia Piperno è stata arrestata in Iran ed è tuttora detenuta nel carcere di Evin a Teheran.

A cura di Enrico Tata

"Un mese oggi… ci manchi tanto", ha scritto su Facebook Alberto Piperno, libraio di Colli Albani a Roma. Il 28 settembre sua figlia Alessia è stata arrestata in Iran ed è tuttora detenuta nel carcere di Evin a Teheran. Le ultime notizie risalgono a dieci giorni fa: Alessia stava bene secondo quanto rivelato dalla Farnesina, in contatto continuo con l'ambasciata italiana in Iran. In quei giorni la prigione di Evin è stato teatro di una rivolta e di un incendio in cui hanno perso la vita quattro detenuti. Sessantuno persone, invece, sono rimaste ferite.

Il caso di Alessia Piperno

Alessia Piperno è stata arrestata in Iran il 28 settembre, il giorno del suo compleanno. Era a Teheran da qualche settimana ed è rimasta in quel Paese durante le rivolte scoppiate in seguito alla morte della 22enne Masha Amini, picchiata e uccisa dalla polizia perché una ciocca di capelli fuoriusciva dal suo velo. I motivi dell'arresto di Piperno sono tuttora sconosciuti. Non è chiaro se la ragazza italiana abbia partecipato o meno alle manifestazioni contro il regime iraniano. Nei suoi post pubblicati su Instagram aveva descritto la situazione in Iran solidarizzando con i manifestanti e con le donne che coraggiosamente stavano scendendo in piazza in quei giorni per protestare.

Questo il pensiero di Alessia: