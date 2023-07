Un altro morto in mare: 47enne annega a Torvajanica mentre cerca di salvare i figli Intorno alle 9 di ieri, domenica 9 luglio, i ragazzi sono stati trascinati a largo dalla corrente mentre facevano il bagno. Il papà ha cercato di salvarli, ma ben presto si è trovato in difficoltà lui stesso ed è scomparso tra le acque.

A cura di Enrico Tata

Torvaianica, immagine di repertorio

Un uomo di 47 anni è annegato in mare a Torvajanica, litorale Sud di Roma. Si trovava sulla spiaggia libera all'altezza di via Brema insieme ai figli, di 17 e 19 anni. Intorno alle 9 di ieri, domenica 9 luglio, i ragazzi sono stati trascinati a largo dalla corrente mentre facevano il bagno. Il papà ha cercato di salvarli, ma ben presto si è trovato in difficoltà lui stesso ed è scomparso tra le acque. Il bagnino della spiaggia libera lo ha tratto in salvo, ma purtroppo per lui non c'è stato niente da fare. L'uomo, di nazionalità egiziana, è morto poco dopo il tentativo di rianimarlo. I due ragazzi, invece, sono in buone condizioni di salute.

Il 5 luglio un altro morto annegato a Torvajanica

Lo scorso 5 luglio, sempre a Torvajanica, è morto Paolo Florio, 47 anni, annegato mentre faceva il bagno. Il fatto è accaduto davanti agli occhi del figlio di dieci anni. Anche in questo caso il bagnino è intervenuta in soccorso del papà e del figlio e ha riportato entrambi a riva, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. Il 4 luglio, a largo della spiaggia libera di Senape, litorale di ostia, un altro uomo è morto annegato in mare: si tratta di Arnaldo Talevi, 83 anni. Era insieme alla moglie, quando si è tuffato e si è sentito male in acqua.

Domani un'Assemblea Capitolina sulla gestione delle spiagge, sicurezza e pulizia

Nella giornata di domani, martedì 11 luglio, è prevista un'Assemblea Capitolina per discutere delle "criticità relative alla gestione dei servizi di balneazione, pulizia e vigilanza sulle spiagge libere di Roma Capitale". Si parlerà di pulizia delle spiagge, ma anche di sicurezza in mare.