Un altro grave incidente a Roma: Raccordo bloccato altezza Aurelia, 8 feriti Dopo il tamponamento sul tratto urbano dell’A24 in seguito al quale sono rimaste ferite 13 persone, altri 8 automobilisti sono rimasti coinvolti in un incidente all’altezza dell’uscita Aurelia del Grande Raccordo Anulare.

A cura di Enrico Tata

Foto di repertorio

Il secondo grave incidente in poche ore a Roma. Dopo il tamponamento sul tratto urbano dell'A24 in seguito al quale sono rimaste ferite 13 persone, altri 8 automobilisti sono rimasti coinvolti in un incidente all'altezza dell'uscita Aurelia del Grande Raccordo Anulare. Il sinistro, riporta Anas, ha visto coinvolte quattro automobili. Otto persone sono rimaste ferite e sono state accompagnate al pronto soccorso.

Il traffico è provvisoriamente bloccato al chilometro 0,200 del Grande Raccordo Anulare in direzione di Roma all'altezza dell'Aurelia. Il traffico viene deviato sulla complanare. L'incidente è avvenuto intorno alle 15 di oggi, domenica 10 aprile. Informa su Twitter Astral Infomobilità: "Traffico bloccato sull'A90 per incidente all'altezza dello svincolo Aurelia in carreggiata esterna. Si transita sulla complanare".

Le cause dell'incidente sono ancora in via di accertamento.

Il maxi tamponamento sul tratto urbano dell'Autostrada A24: 13 feriti

All'alba di oggi si è verificato un maxi tamponamento sul tratto urbano dell'Autostrada A24 in cui sono rimaste coinvolte 8 automobili. Nell'incidente sono rimaste ferite 13 persone, tre delle quali accompagnate al pronto soccorso in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco (intorno alle 5:40) e il personale della polizia stradale oltre a diverse ambulanze. Anche in questo caso, la dinamica dell'incidente è ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Il tratto di strada interessato dal maxi tamponamento è stato chiuso per alcune ore e poi è stato riaperto al termine dei rilievi e della rimozione dei veicoli.