Maxi incidente a Roma, tamponamento tra 9 automobili: 13 feriti Maxi incidente stradale a Roma, 13 persone ferite, tre in codice rosso.

A cura di Enrico Tata

Maxi incidente all'alba di oggi, domenica 10 aprile, sul tratto urbano dell'Autostrada a 24 a Roma. Il fatto si è verificato intorno alle 05,30 di oggi tra le uscite di via Portonaccio e via Fiorentini. Sono rimaste coinvolte nove automobili e sono rimaste ferite 13 persone. Tre persone sono state accompagnate in pronto soccorso in codice rosso.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, la polizia stradale e una squadra dei vigili del fuoco. Stando a quanto si apprende, il tratto stradale interessato è stato chiuso provvisoriamente per i rilievi del caso. Alcune automobili risultano praticamente distrutte, mentre altre sono state danneggiate solo parzialmente dallo scontro. La dinamica è ancora tutta da chiarire, ma si è trattato sicuramente di un maxi tamponamento.

Luceverde Roma ha informato su Twitter che per la precisione è stato chiuso il tratto del raccordo autostradale A24 tra via dei Fiorentini e via Palmiro Togliatti in direzione Grande Raccordo Anulare. Automobili in coda nel corso delle prime ore del mattino tra via di Portonaccio e via dei Fiorentini in direzione Grande Raccordo Anulare, ma in seguito, al termine dei rilievi e della rimozione delle automobili, la strada è stata del tutto riaperta al traffico e la situazione sta lentamente tornando alla normalità.