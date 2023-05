Ultima Generazione, carbone vegetale nella fontana di Trevi: la Procura di Roma apre un’inchiesta Sarà presto aperto un fascicolo sul blitz degli attivisti e delle attiviste di Ultima Generazione che nella giornata di ieri hanno tinto di nero l’acqua della fontana di Trevi con del carbone vegetale.

A cura di Beatrice Tominic

Saranno avviate nelle prossime ore le indagini per il blitz degli attivisti e delle attiviste di Ultima Generazione che nella giornata di ieri, domenica 21 maggio, hanno colorato l'acqua della fontana di Trevi di nero utilizzando del carbone vegetale. I magistrati, coordinati dal procuratore aggiunto Angelantonio Racanelli procederanno per il reato previsto dall'articolo 518 duodecies del codice penale relativo alla "deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici". Nel frattempo, già nella stessa giornata di ieri, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno denunciato 9 persone: nelle prossime ore l'informativa sarà trasmessa ai magistrati.

Il blitz nella fontana di Trevi

Oltre a gettare il carbone vegetale in acqua, le 9 persone sono entrate nel maestoso monumento romano agitando uno striscione per la campagna Non paghiamo il fossile. In piedi nella fontana gli attivisti e le attiviste, una decina in totale, hanno gridato "Il nostro Paese sta morendo", ricordando quanto sta accadendo negli ultimi giorni in Emilia Romagna. Anche questa azione rientra nella campagna Non paghiamo il fossile con la quale Ultima Generazione chiede di cessare i sussidi pubblici ai combustibili fossili e per portare attenzione sul collasso climatico. Entrati nella fontana nella tarda mattina di ieri, mentre l'azione era in corso, le decine di turisti che si trovavano intorno al monumento si sono messe a riprendere la scena.

Poco dopo gli agenti della polizia locale ha interrotto il flashmob organizzato da Ultima Generazione, identificando e denunciando gli attivisti e le attiviste che, inoltre, saranno multati per essersi tuffati nella fontana, come previsto dal regolamento di polizia urbana di Roma.

Leggi anche Ultima Generazione occupa Fontana di Trevi e la tinge di nero sotto gli occhi dei turisti

I blitz nelle fontane: i precedenti

Non è la prima volta che gli attivisti e le attiviste di Ultima Generazione hanno effettuato un'azione simile su una fontana della capitale: nelle scorse settimane, ai blocchi stradali nelle arterie più vaste e battute della capitale, si sono aggiunti i blitz nelle fontane storiche. La prima azione di questi genere risale al primo aprile di quest'anno quando Ultima Generazione ha versato il carbone vegetale nella fontana della Barcaccia in piazza di Spagna, tingendola di nero. Stessa azione è quella avvenuta nella fontana dei Quattro Ventia piazza Navona, il 6 maggio scorso: anche per quanto riguarda quest'ultimo blitz èstata aperta un'inchiesta.