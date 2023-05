La Fontana dei Quattro Fiumi si tinge di nero: il blitz con carbone vegetale degli attivisti “Ora l’acqua è nera come il futuro che attende l’umanità e che si sta già manifestando con siccità e alluvioni sempre più frequenti”, hanno detto gli attivisti di Ultima Generazione in protesta a Piazza Navona.

A cura di Beatrice Tominic

Un nuovo blitz degli attivisti di Ultima Generazione ha colorato di nero l'acqua di una delle fontane più famose della capitale. È successo oggi, sabato 6 maggio 2023, a piazza Navona dove, nella Fontana dei Quattro Fiumi, gli attivisti e le attiviste per il clima di Ultima Generazione hanno gettato del carbone vegetale che ha provocato immediatamente il cambiamento di colore dell'acqua. Tre di loro sono entrati nella fontana agitando i loro manifesti arancioni, davanti ad un capannello di turisti e romani che, approfittando fors edella bella giornata di oggi, erano usciti per una passeggiata in centro città.

"Questo liquido è nero come il futuro che attende l’umanità e che si sta già manifestando con siccità e alluvioni sempre più frequenti". La dimostrazione è durata poco più di dieci minuti: in breve tempo sono arrivati sul posto gli agenti delle forze dell’ordine, si agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che i carabinieri che sono entrati nella fontana per raggiungere e trasportare fuori dal monumento gli attivisti e le attiviste. Già alle 15.45 la protesta era finita e le persone in protesta portate via dalle autorità.

La protesta degli attivisti

Questo ennesimo gesto degli attivisti di Ultima Generazione rientra nella loro campagna Non paghiamo il fossile con la quale chiedono al governo di interrompere immediatamente i finanziamenti e i sussidi a favore dei combustibili fossili.

"Nella Fontana dei Quattro Fiumi si trovano le statue che ritraggono i quattro fiumi principali della Terra, uno per ogni continente allora conosciuto: il Danubio, il Gange, il Nilo e il Rio de la Plata. Lungo i fiumi si sono sviluppate le prime civiltà, perché l’acqua è una risorsa fondamentale per la vita dell'uomo, rendendo fertili e coltivabili i terreni – hanno dichiarato in una nota gli attivisti e le attiviste – La crisi climatica, fatta di ondate di calore, lunghi periodi di siccità e fenomeni estremi, mette in pericolo questo equilibrio che ha reso e rende possibile la vita per tutti noi. Ne sono drammatica testimonianza la scarsità di acqua che sta compromettendo le colture lungo il Po, da un lato, e gli ultimi due eventi estremi che hanno investito Calabria ed Emilia Romagna, dall’altro".

Le azioni precedenti

Un'azione simile era avvenuta ad un'altra storica fontana di Roma, quella della Barcaccia, in piazza di Spagna, lo scorso primo aprile. Da allora, però, si sono susseguiti altre dimostrazioni di protesta civile non violenta. Più volte le attiviste e gli attivisti sono tornati a bloccare il traffico lungo le strade della capitale, soprattutto quelle intorno al Grande Raccordo Anulare.

Appena qualche giorno fa, invece, il 4 maggio scorso, attiviste e attivisti si sono seduti sull'asfalto lungo una delle strade più centrali della capitale, via del Tritone. Una volta trovato il loro posto, si sono spogliati e sono rimasti con petto e seno nudo. A coprirli, soltanto le scritte nere sulla pelle stop fossile e lo striscione arancione da agitare davanti a sé.