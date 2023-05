Ultima Generazione occupa Fontana di Trevi e la tinge di nero sotto gli occhi dei turisti Questa mattina, domenica 21 maggio, una decina di attivisti di Ultima Generazione sono entrati nella Fontana di Trevi versando carbone vegetale.

Una decina di attivisti di Ultima Generazione ha gettato questa mattina, domenica 21 maggio, un liquido nero nella Fontana di Trevi al centro di Roma. Un flash mob che fa parte della campagna ‘Non paghiamo il fossile', intrapresa per chiedere lo stop dei sussidi pubblici ai combustibili fossili e per portare attenzione sul collasso climatico.

L'azione, che ha visto l'impiego di carbone vegetale, è stata fatta anche per riportare l'attenzione su quanto sta accadendo in Emilia Romagna e la connessione tra l'alluvione e i cambiamenti climatici, del rapporto tra eventi climatici estremi e siccità che sono due facce della stessa medaglia. Mentre l'acqua della fontana si tingeva di nero centinaia di persone, soprattutto turisti, riprendevano la scena.

n piedi dentro la fontana, alcuni attivisti hanno urlato "il nostro Paese sta morendo". L'iniziativa è stata interrotta dagli agenti della Polizia Locale che ha tratto in stato di fermo gli attivisti. Saranno identificati e denunciati, inoltre come prevede il regolamento di polizia urbana di Roma saranno multati per essersi tuffati nella fontana.

Si tratta dell'ultima azione del movimento per la giustizia climatica e della campagna che chiede al governo italiano di interrompere ogni forma di sostegno e finanziamento all'espansione dei combustibili fossili, per rispettare gli impegni rispetto al taglio delle emissioni climalteranti.

Nella vasca di Fontana di Trevi, uno dei monumenti più importanti e visitati di Roma, Ultima Generazione ha versato il carbone vegetale, lo stesso utilizzato e sversato nella Barcaccia di piazza di Spagna e per tingere di nero la Fontana dei Fiumi a Piazza Navona.

"Chiediamo di interrompere immediatamente i sussidi pubblici a tutti i combustibili fossili, causa della crisi climatica che in questi giorni ha investito l`Emilia Romagna e le Marche, devastandone il territorio, mietendo 14 vite, costringendo 10mila persone ad abbandonare le proprie case e lasciando senza luce altre 28mila", si legge nella nota diffusa dal gruppo.

"Sono Mattia, ho 19 anni e ho deciso di fare disobbedienza civile perché la tragedia orribile vissuta in questi giorni in Emilia Romagna è un'avvisaglia del futuro nero che attende l'umanità, fatto di siccità alternata ad alluvioni sempre più frequenti e violente", è la dichiarazione rilasciata da uno dei ragazzi.

E mettendo le mani avanti sulle inevitabili polemiche che arriveranno sulla forma di protesta scelta da Ultima Generazione: "Anche oggi il carbone vegetale e i corpi dei cittadini terrorizzati non hanno danneggiato alcun monumento, mentre è già iniziata la conta dei danni al patrimonio culturale nell`Emilia-Romagna devastata dall'alluvione".