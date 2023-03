Ucciso lo chef Manuel Costa, Floriana del Grande Fratello: “Hai ammazzato mio cugino, sei spregevole” Manuel Costa, lo chef ucciso ieri davanti il suo locale, l’Osteria degli Artisti, era il cugino di Floriana Secondi del Grande Fratello. “Ci sarà una giustizia terrena e divina”.

Manuel Costa, lo chef dell'Osteria degli Artisti, non era noto solo per essere il proprietario di uno dei ristoranti più conosciuti dell'Esquilino, ma anche per essere il cugino di Floriana Secondi del Grande Fratelli. L'ex gieffina frequentava spesso il locale, e aveva partecipato a diversi eventi organizzati proprio dalla sua famiglia. Dopo l'omicidio di Costa, ha affidato ai social il suo sdegno per quanto successo.

"Brutto bastardo – ha scritto ieri in un post su Instagram, dopo aver saputo dell'omicidio – Togliere la vita a mio cugino, padre di quattro figli, sei un essere spregevole. Sparare in testa a freddo, che Dio ti renda le tue azioni… ci sarà una giustizia terrena ma anche divina".

Manuel Costa è stato ucciso nella sua auto in via Germano Sommeiller, davanti l'Osteria degli Artisti, locale di cui era titolare. A freddarlo, con un colpo di pistola alla testa, il 43enne Fabio Giaccio, originario di Napoli. L'uomo si è consegnato alla polizia subito dopo l'omicidio, confessando ciò che aveva appena fatto. Sul luogo del delitto, distante pochi metri, sono arrivati immediatamente gli agenti della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica, che hanno trovato il corpo di Costa dentro l'auto, ormai privo di vita.

Il movente non è ancora chiaro: s'indaga sull'ipotesi del debito economico, ma si vagliano anche altre opzioni. Sembra che la vittima conoscesse bene il suo assassino: l'uomo si trova adesso nel carcere di Regina Coeli, accusato di omicidio. Sarà interrogato nei prossimi giorni dal giudice per chiarire il suo rapporto con Costa e i motivi per cui lo ha ucciso.