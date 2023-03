Il litigio, poi lo sparo: così è morto lo chef Manuel Costa. L’ipotesi del movente economico Manuel Costa è stato ucciso poco prima delle 20 davanti il suo locale, l’Osteria degli Artisti. L’assassino ha confessato: ora si indaga sul movente.

A cura di Natascia Grbic

Un litigio in macchina, poi lo sparo. Così è morto Emanuele Costanza, noto a tutti come lo chef Manuel Costa, ucciso da un 43enne originario di Napolidentro la sua auto. L'uomo, Fabio Giaccio, si è costituito subito dopo al commissariato di via Statilia, distante pochi metri da via Germano Sommeiller, dove è avvenuto l'omicidio.

Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti della Polizia Scientifica e della Squadra Mobile, per effettuare i rilievi e le indagini. Accanto al corpo di Costa è stata trovata una pistola semiautomatica con matricola abrasa, molto probabilmente l'arma usata per l'omicidio.

Sul movente è ancora giallo. Gli investigatori ipotizzano che Costa e Giaccio, che sembra si conoscessero bene, abbiano litigato per questioni economiche, forse un debito non onorato. Questa è la pista più battuta, ma si vagliano anche altre possibilità. Nelle prossime ore saranno sentite le persone più vicine allo chef, in modo da capire sia quale fosse precisamente il rapporto che lo legava a Giaccio, sia i motivi legati al suo omicidio.

Manuel Costa è stato ucciso proprio davanti al suo locale, poco prima delle 20. Nel ristorante c'erano poche persone in quel momento, oltre ai dipendenti: nessuno però avrebbe sentito lo sparo, tanto che il killer è riuscito a uscire dall'auto senza che lo notasse nessuno prima di recarsi al vicino commissariato. La strada è stata chiusa per i rilievi, mentre le persone che si trovavano in quel momento nella zona sono state fatte allontanare per poi essere ascoltate in merito ai fatti.

Fabio Giaccio è stato portato nella notte nel carcere di Regina Coeli, dovrà rispondere dell'accusa di omicidio. Nei prossimi giorni sarà interrogato dal giudice.

La vittima era il cugino di Floriana Secondi, nota per aver partecipato al Grande Fratello. Secondi aveva partecipato a diversi eventi all'Osteria degli Artisti, e frequentava spesso il locale. "Brutto bastardo – ha scritto ieri in un post su Instagram, dopo aver saputo dell'omicidio – Togliere la vita a mio cugino, padre di quattro figli, sei un essere spregevole. Sparare in testa a freddo, che Dio ti renda le tue azioni… ci sarà una giustizia terrena ma anche divina".