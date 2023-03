Ucciso lo chef Manuel Costa, proprietario dell’Osteria degli Artisti: arrestato il killer Emanuele Costanza, titolare dell’Osteria degli Artisti, è stato ucciso poco fa a Roma, all’Esquilino. L’assassino si è costituito.

A cura di Natascia Grbic

Omicidio nella serata di oggi, venerdì 10 marzo, in via Germano Sommeiller 8, nel quartiere Esquilino, a Roma. Il proprietario dell'Osteria degli Artisti, noto ristorante della capitale, è stato ucciso a colpi di pistola. Emanuele Costanza, questo il nome della vittima, è stato trovato ormai deceduto nella sua auto. Accanto a lui, una pistola.

Il luogo dell’omicidio

A ucciderlo è stato un uomo di quarantatré anni, Fabio Ghiaccio, originario di Napoli. Secondo le ultime informazioni, il presunto assassino si è costituito subito dopo l'omicidio. Sul caso indaga la Squadra mobile di Roma. Sul posto, gli agenti della Polizia Scientifica, che stanno esaminando la scena del crimine per acquisire ulteriori informazioni.

L’auto dove è stato trovato il corpo

Conosciuto da tutti come lo chef Manuel Costa, Emanuele Costanza era molto noto a Roma, così come il suo locale, l'Osteria degli Artisti. Al momento non sono note le circostanze dell'omicidio, né il movente. I primi rilievi sono ancora in corso, e non è chiaro se l'assassino abbia fornito una qualche motivazione al suo gesto. In questo momento è in corso il suo interrogatorio, nel quale dovrà essere chiarito il rapporto che aveva con la vittima ma soprattutto il movente dell'omicidio.

Manuel Costa aveva aperto l'Osteria degli Artisti pochi anni fa insieme alla sua famiglia. Cugino di Floriana Secondi, ex concorrente del Grande Fratello, insieme avevano organizzato degli eventi all'interno del suo locale. Durante la pandemia, aveva annunciato tramite i social che avrebbe portato da mangiare un'amatriciana o una carbonara a chi si trovasse in difficoltà economiche. Un'iniziativa che era stata accolta positivamente da chi lo seguiva e andava a mangiare nel suo ristorante.