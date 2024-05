video suggerito

News sull'omicidio dello chef Manuel Costa

Ucciso dal socio lo chef Manuel Costa, cugino di Floriana Secondi: il killer condannato a 18 anni Fabio Giaccio è stato condannato, al termine del rito abbreviato, a 18 anni di reclusione con l’accusa di omicidio volontario nei confronti del socio in affari Manuel Costa, all’anagrafe Emanuele Costanza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Lo chef Emanuele Costanza, conosciuto da tutti come Manuel Costa, è stato ucciso dal suo socio in affari Fabio Giaccio. Quest'ultimo è stato condannato, al termine del rito abbreviato, a 18 anni di reclusione con l'accusa di omicidio volontario. La richiesta del pm Mario Palazzi, accolta dal gup, era stata per l'appunto di 18 anni di reclusione. In aula non c'erano i parenti più stretti del cuoco, ma era presente invece Floriana Secondi, sua cugina e vincitrice del Grande Fratello 3.

"Togliere la vita a mio cugino padre di 4 figli sei un essere spregevole sparare a freddo ..tutto premeditato!!! che Dio ti renda le tue azioni … ci sarà una giustizia terrena ma anche divina", aveva scritto Floriana sui social poco dopo la morte del cugino.

L'omicidio dello chef Manuel Costa

Emanuele Costanza è l'affermato chef dell'Osteria degli Artisti, nei pressi di via Santa Croce in Gerusalemme. Nella primavere del 2022 Giaccio e Costanza decidono di tentare di replicare il successo di questo ristorante e inaugurano il Metropolis, che si trova a pochi passi dall'Osteria. A giugno del 2022 il nuovo locale chiude perché non ha successo, ma Giaccio tenta di riaprirlo a febbraio del 2023. Costanza non è d'accordo e allora Giaccio, per tentare di convincerlo, gli dà appuntamento il pomeriggio del 10 marzo nei pressi dell'Osteria.

I due litigano, probabilmente per soldi, probabilmente perché Giaccio non vuole lasciare e vuole riaprire il Metropolis. Giaccio urla, Costanza è irremovibile. A un certo punto il primo prendere la pistola e spara due colpi in testa allo chef. Costanza muore praticamente sul colpo. Non ci sono mai stati dubbi sulla responsabilità del socio nell'omicidio dello chef.

Come detto, al termine del rito abbreviato, Fabio Giaccio è stato condannato in primo grado a 18 anni di reclusione con l'accusa di omicidio volontario.