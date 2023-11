Uccise con la moto 15enne in bici, rinviato a giudizio: senza patente, oltre i limiti e contromano Dovrà rispondere di omicidio stradale Alessio Costantino, il 21enne che ha travolto e ucciso in moto un 15enne in bicicletta a Centocelle. Per l’accusa non aveva la patente adatta, guidava a velocità elevata e contromano.

A cura di Alessia Rabbai

Alessio Costantino, ventuno anni, è stato rinviato a giudizio con l'accusa di omicidio stradale nei confronti di un quindicenne rimasto vittima di un incidente stradale tra moto e bicicletta su via Alessandrino nel quartiere Centocelle a Roma la sera del 20 marzo del 2022. Ora dovrà rispondere delle accuse a suo carico, anche del fatto che Costantino per l'accusa non avrebbe potuto guidare la moto a bordo della quale ha travolto e ucciso l'adolescente.

Le tre accuse: patente non idonea, guida oltre i limiti e contromano

Secondo quanto ricostruito dalla Procura della Repubblica in sede d'indagine come riporta Il Corriere della Sera il ventunenne non aveva la patente idonea per la Honda Adv 350. Inoltre quando lo ha investito avrebbe viaggiato ad una velocità di 90 chilometri orari, oltre ai limiti consentiti lungo quel tratto di strada. Ad aggravare la sua posizione ulteriormente qualora il giudice dovesse ritenerlo colpevole c'è anche il fatto che guidasse contromano.

L'incidente tra moto e bici in cui è morto un 15enne su via Alessandrino

Al momento dell'incidente in cui ha perso la vita un quindicenne in sella alla sua bici su via Alessandrino Costantino era alla guida della moto e stava percorrendo la stessa strada quando lo ha travolto, provocandogli ferite e traumi gravissimi, per poi schiantarsi contro delle auto in sosta. Le condizioni di salute del giovane dopo l'impatto sono parse fin da subito gravissime: trasportato con l'ambulanza in codice rosso all'ospedale San Giovanni Addolorata, è morto due giorni dopo, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita. I famigliari del quindicenne si sono costituiti parte civile nel processo sostenuti dall’avvocato Carmelo Pirrone.