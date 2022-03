Incidente stradale tra bici e scooter all’Alessandrino: Tiziano Mangione muore a 16 anni Non ce l’ha fatta Tiziano Mangione, il 16enne rimasto coinvolto in uno scontro tra la sua bici e uno scooter domenica scorsa lungo viale Alessandrino a Roma.

A cura di Alessia Rabbai

Tiziano Magione (Foto Facebook)

Tiziano Mangione è morto a sedici anni a seguito di un incidente stradale avvenuto lungo viale Alessandrino a Roma. Il sinistro risale alla sera di domenica scorsa 20 marzo e si è verificato nel territorio della periferia Est della Capitale. Per l'adolescente non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Da quanto si apprende il ragazzo è rimasto coinvolto in uno scontro tra la sua bici e uno scooter Honda Adv guidato da un ventunenne. Tutti e due sono rimasti feriti nell'impatto e trasportati in ospedale in codice rosso. Tiziano però non ce l'ha fatta, è morto dopo diverse ore in un letto dell'ospedale San Giovanni Addolorata, per le gravi ferite e traumi diportati nell'impatto, che non gli ha purtroppo lasciato scampo. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con il V Gruppo Casilino, che hanno svolto gli accertamenti di rito e indagano per ricostruitre la dinamica dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità.

I messaggi di cordoglio per Tiziano Mangione

La notizia dell'improvvisa e prematura scomparsa di Tiziano si è diffusa rapidamente nel quartiere dove viveva e la comunità si è stretta intorno alla famiglia, in attesa che vengano celebrati i funerali, per dargli l'ultimo saluto. Tanti i messaggi comparsi sui social network, tra i quali quello della società sportiva Certosa, con la quale il giovane giocava ed era tesserato: "Una notizia che non avremmo mai voluto sentire né tantomeno darvi: Tiziano Mangione, calciatore della nostra Under 16, è scomparso a seguito di un incidente avvenuto domenica sera. Ha lottato fino all’ultimo, come un vero guerriero, ma purtroppo non è riuscito a vincere la sua battaglia più grande. Il Certosa si stringe intorno alla famiglia, porgendo le più sincere condoglianze. Ciao Titto, ci mancherai".