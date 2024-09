video suggerito

Ubriaco, scappa dopo un incidente senza soccorrere il ferito: bloccato e tolta la patente Guida in stato di ebrezza, fuga ed omissione di soccorso e lesioni stradali gravi sono i reati dei quali dovrà rispondere un 50enne, che ubriaco al volante ha travolto uno scooterista su via Collatina a Roma, per poi scappare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

61 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Coinvolto in un incidente tra auto e moto, è scappato senza fermarsi a soccorrere il ferito a terra. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno bloccato e denunciato un uomo, che dovrà rispondere di guida in stato di ebrezza, fuga ed omissione di soccorso e lesioni stradali gravi. Il sinistro è avvenuto nella mattinata di ieri, venerdì 6 settembre, lungo via Collatina a Roma. Si tratta di un uomo di cinquant'anni, che guidava ubriaco e che è stato portato presso il comando di zona della polizia locale per gli accertamenti del caso.

Secondo le informazioni apprese a scontrarsi per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte dei vigili urbani sono state un'auto, una Fiat Freemont, e uno scooter Yamaha T-Max. Lo scooterista nell'impatto è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull'asfalto all'altezza di via dell’Acqua Vergine. L'automobilista, invece di fermarsi a prestargli soccorso, è scappato, premendo il piede sul pedale dell'acceleratore. A soccorrere l'uomo a terra sono stati alcuni passanti e un vigile urbano fuori servizio, che ha dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento dell'ambualnza e dei colleghi.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con le pattuglie del VI Gruppo Torri. Gli agenti in hanno ascoltato quanto accaduto e si sono subito messi alla ricerca del pirata della strada, che hanno rintracciato in solo mezz'ora. Di grande aiuto sono state le informaizoni fornite dal collega, che ha avuto la prontezza di notare alcuni elementi dell'auto, mentre si allontanava.

Sul luogo dell'incidente è intervenuto il personale sanitario in ambulanza, che ha preso in carico lo scooterista rimasto ferito e lo ha traportato al Policlinico Tor Vergata, dove ha ricevuto le cure del caso. Al momento non si conoscono le sue esatte condizioni di salute. I veicoli come da prassi sono stati sequestrati e il conducente dell'auto una volta rintracciato, è stato sottoposto ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue. È risultato positivo all'alcol test.