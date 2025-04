video suggerito

Incidente tra moto sulla Colombo che finiscono contro Porta Ardeatina: tre feriti gravi Brutto incidente sulla Colombo all'altezza di Porta Ardeatina, dove ieri pomeriggio tre motociclisti si sono scontrati prima di un raduno a piazza Marconi e sono rimasti gravemente feriti. Fortunatamente nessuno rischia di morire.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Tre motociclisti feriti soccorsi in codice rosso è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, sabato 12 aprile, lungo via Cristoforo Colombo a Roma. Da quanto si apprende fortunatamente nessuno dei tre rischia di morire. Sul sinistro lavorano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno fatto i rilievi di rito, per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Si sarebbero scontrati tra loro per poi finire contro gli archi di Porta Ardeatina.

Tre motociclisti si sontrano e finiscono contro gli archi di Porta Ardeatina

Secondo quanto ricostruito finora al momento in cui si è verificato l'incidente era poco prima delle ore 17.30, i tre motociclisti erano in viaggio, diretti verso un raduno con gli latri amanti delle due ruote, il punto d'incontro era piazzale Marconi all'Eur. Improvvisamente, mentre si trovavano all'inizio di via Cristoforo Colombo, si sono sono scontrati fra loro, per poi finire contro gli archi di Porta Ardeatina.

Motociclisti soccorsi in codice rosso sono gravi

L'incidente è avvenuto davanti agli occhi dei passanti, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e si sono fermati per prestargli soccorso, in attesa dell'arrivo dei sanitari. Sul posto sono giunti vari mezzi di soccorso, con i paramedici che hanno trasportato i tre feriti in diversi ospedali della Capitale, dove sono stati sottoposti alle cure del caso.

Presenti per gli accertamenti gli agenti della polizia locale di Roma del Capo, che hanno svolto le verifiche necessarie per accertare eventuali responsabilità a carico di chi si trovava alla guida. Come da prassi i tre motociclisti sono stati sottopostii agli esami di alcol e droga.