video suggerito

Tutti i numeri del Giubileo 2025 di Roma: la mappa dei cantieri, quali sono pronti e quali in ritardo I numeri del Giubileo 2025: a Roma 323 interventi previsti, 36 completati ad oggi, 22 gennaio. Fondi stanziati: 3,7 miliardi in totale. Tra opere chiave, piazza Pia e via Ottaviano già inaugurate, ma molti cantieri sono ancora in corso. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Enrico Tata

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Giubileo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È iniziato il Giubileo 2025. La città eterna al centro del mondo. Pellegrini e turisti affollano le strade della Capitale. Ma la città è pronta? A che punto sono le inaugurazioni dei cantieri e delle opere previste per l'anno santo? La nuova piazza Pia, il cantiere simbolo del Giubileo, è stata inaugurata, così come il nuovo ‘boulevard' di via Ottaviano e piazza Risorgimento. Ma quali sono gli altri interventi completati e quali sono, invece, quelli che ancora devono essere realizzati?

Il punto sui lavori per il Giubileo 2025, finanziamenti e risorse

Un punto della situazione lo ha fatto, nel corso di una riunione della Commissione Trasparenza del Campidoglio, l'ingegnere Roberto Botta, direttore della Direzione Giubileo.

Gli interventi in programma per il Giubileo sono in totale 323, tra cui 205 essenziali e indifferibili e 118 essenziali. I primi sono legati alle celebrazioni dell'Anno Santo e hanno un cronoprogramma che rientra nell'anno giubilare. Quelli essenziali, invece, sono interventi di "eredità" che il Giubileo lascia ai territori. Una sorta di ‘legacy' per la città. In altre parole, gli interventi indifferibili sono ‘per' il Giubileo, gli essenziali sono ‘con' il giubileo. Gli indifferibili, inoltre, non dovevano tutti essere completati entro il 2024, ma devono essere completati entro il 2025. Il Governo ha stanziato in totale 1 miliardo e 718 milioni di euro per il Giubileo che, sommati agli altri finanziamenti, fanno un totale di 3,7 miliardi di euro di risorse investite.

Leggi anche La Vela di Calatrava sarà pronta per giugno, in tempo per il Giubileo dei Giovani 2025

Tutti i numeri del Giubileo: i cantieri in corso, conclusi e in ritardo

In questo quadro, la situazione in merito ai 323 interventi programmati è la seguente:

36 interventi conclusi

189 interventi in corso su circa 300 cantieri

225 tra interventi in corso e conclusi

48 interventi saranno avviati a gennaio

50 sono ancora in procedura di verifica o di gara

Tra interventi in corso e conclusi sono stati impegnati 2,5 miliardi di euro a fronte dei complessivi 3,7

Tra gli interventi indifferibili, 183 sono conclusi o in corso, 17 di prossimo avvio e solo cinque ancora in fase di affidamento.

Cronologia del Giubileo 2025: le tappe principali dei lavori

La cronologia dei lavori per il Giubileo 2025:

I primi finanziamenti vengono stanziati a dicembre 2021 nella finanziaria 2022

Il commissario straordinario per il Giubileo, Roberto Gualtieri, viene nominato a febbraio 2022

Nel 2022 è stato redatto il programma degli interventi giubilari

Nella seconda parte del 2022 è caduto il governo Draghi e si è insediato il Governo Meloni

Attesa dell'insediamento del nuovo Governo e approvazione del programma a dicembre 2022, in forma ridotta. L'impegno era di 1 miliardo a fronte dei complessivi 1,7 miliardi.

Secondo dpcm nell'estate 2023, con l'intero programma dettagliato

Ad oggi sono stati varati 8 dpcm dal Governo, è quasi pronto il nono e forse ce ne sarà un decimo.

Oltre agli 8 dpcm sono state approvate sessanta ordinanze commissariali, di diversa natura. Una nel 2022, 20 nel 23 e 38 nel 24 e 1 nel 25. Si tratta di ordinanze del commissario che riguardano la velocizzazione di procedure amministrative, le rimodulazioni degli interventi (modifiche agli interventi inclusi nel programma), l'organizzazione della struttura commissariale, le azioni per l'accoglienza, le semplificazioni amministrative per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture.

La nuova piazza Pia e le opere già completate

Ecco la lista dei 36 interventi conclusi ad oggi, mercoledì 22 gennaio:

Sottovia di piazza Pia

Riqualificazione via Ottaviano

Sottopasso pedonale a Gregorio VII

Restauro dei paramenti di Porta Angelica

Riqualificazione del santuario della Mentorella a Capranica

Pedonalizzazione di via della Conciliazione

Riqualificazione della stazione San Pietro

Interventi su banchine e pensiline a Termini

Cammini dei Pellegrini – Francigena del Nord

Parte degli interventi sulle Vele di Tor Vergata

Riqualificazione percorsi stazione Fiumicino-aeroporto

Rinnovo armamento Metro A

Fornitura bus ibridi 18 metri

Progetto Smart Maintenance Atac

Controllo treni centralizzato di Atac

Percorso ciclopedonale Fiumicino-Aeroporto

Razionalizzazione innesto A24-tangenziale

Piazza Risorgimento

Ostello della Gioventù a Santa Maria della Pietà – in via di realizzazione

La casa del pellegrino lungo la via Francigena

Case dell'acqua Acea Ato 2

Infrastrutture idrauliche a protezione dell'Isola Tiberina

Interventi sui pronto soccorso della Regione: San Filippo Neri, Santo Spirito, Pertini, Santa Maria Goretti di Latina, San Giovanni di Dio di Fondi

Manutenzione straordinaria della viabilità

Non rientrano tra gli interventi conclusi né piazza San Giovanni, con alcuni lavori tuttora in corso e in via di conclusione nelle prossime settimane, né piazza dei Cinquecento: larga parte è stata completata, ma l'intero cantiere sarà concluso entro l'estate del 2025. Nella parte ancora non realizzata, quella in cantiere, nell'area destra, accanto al molo taxi, è previsto un vasto ‘arboreto'.

Caput Mundi: il programma Pnrr per il Giubileo

Gli interventi del programma Caput Mundi, con fondi Pnrr. Si tratta di 335 interventi complessivi (280 siti) per un investimento di 500 milioni di euro. A dicembre l'obiettivo (la ‘milestone') era il raggiungimento del 50 per cento di avanzamento sui lavori di 100 siti e la struttura commissariale del Giubileo ha certificato l'avanzamento su almeno 103 siti.

Ad oggi (gennaio 2025) la situazione è questa:

333 interventi in programma (2 cancellati)

17 conclusi

172 in corso

84 in avvio tra gennaio e febbraio

60 programmati

I soggetti attuatori che si occupano della maggior parte degli interventi sono la Sovrintendenza Capitolina, 113 interventi di cui 63 in corso, e la Soprintendenza statale, 149 interventi di cui 67 in corso. Tra i 17 conclusi, ben 9 sono della Sovrintendenza e comprendono, per esempio, il restauro delle fontane di piazza Navona, del Pantheon e di Santa Maria Maggiore.

L'obiettivo complessivo è di concludere entro il giugno 2026, come prevedono le scadenze del Pnrr, gli interventi di almeno 200 siti.