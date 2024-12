video suggerito

La nuova via Ottaviano è un successo: il 'boulevard' si riempie nel sabato di shopping per Natale La nuova via Ottaviano, inaugurata in vista del Giubileo, è già un successo: nel primo sabato di shopping natalizio la via pedonale era piena di cittadini e turisti.

A cura di Enrico Tata

Via Ottaviano – Foto Facebook

Aperta da pochi giorni, via Ottaviano è già un successo tra i romani. Nel primo sabato di shopping in vista delle feste di Natale, il nuovo ‘boulevard' o ‘salotto' di Roma, come l'ha definito il sindaco Gualtieri, era pieno di cittadini e turisti. Pieni i negozi, da Castroni a Legami, in una strada che in passato, a causa del traffico automobilistico, mai era stata così frequentata. Qualche fastidio a chi passeggia è causato dagli attraversamenti automobilistici agli incroci con via Germanico e via degli Scipioni, ma i romani sembrano aver apprezzato la nuova via pedonale che collega viale Giulio Cesare a piazza Risorgimento, la cui nuova area pedonale sarà inaugurata fra qualche giorno.

Anche i commercianti, dopo le proteste di questa estate per la chiusura della strada, sembrano essere entusiasti della nuova via dello shopping interamente pedonale. "Se sarà necessario fare qualche ulteriore aggiustamento sarà fatto: insomma non mi sembra un problema così fondamentale e adesso sembra abbastanza risolto. Rifiniture, piccole cose continueranno ad avvenire però il lavoro come si vede è concluso. Adesso c'è una via di accesso decorosa al Vaticano, ma anche un luogo della nostra città dove sarà più piacevole stare, passeggiare, ci sono le panchine. Questo per noi è un prototipo di un modello di interventi di riqualificazione vogliamo realizzare in modo diffuso con materiali di grande qualità e di grande pregio", ha detto il sindaco Gualtieri nel corso dell'inaugurazione di qualche giorno fa.

Speriamo soltanto che siano presto un brutto ricordo le foto scattate qualche notte fa le automobili di alcuni incivili parcheggiate, come se nulla fosse, sulla via pedonale.