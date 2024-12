video suggerito

Giubileo, come via Ottaviano anche la nuova piazza Pia è già un trionfo: folla dopo l’inaugurazione Piazza Pia, la nuova area pedonale che mette in collegamento Castel Sant’Angelo con il Lungotevere, via della Conciliazione e piazza San Pietro, è già piena cittadini e turisti. Le fotografie, scattate il 26 dicembre, Santo Stefano, lo testimoniano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Era il cantiere simbolo del Giubileo 2025. La ‘piazza dell'abbraccio', come l'ha soprannominata il sindaco Gualtieri. E la nuova piazza Pia, per ora, sembra aver mantenuto le promesse: già dopo poche ore dall'inaugurazione, la nuova area pedonale che mette in collegamento Castel Sant'Angelo con il Lungotevere, via della Conciliazione e piazza San Pietro è piena cittadini e turisti. Le fotografie, scattate il 26 dicembre, Santo Stefano, lo testimoniano.

Una scommessa vinta, come sembra essere anche via Ottaviano. Il nuovo ‘boulevard' si è riempito di romani e visitatori negli ultimi giorni dello shopping natalizio, con i commercianti entusiasti per il restyling della nuova strada.

Piazza Pia, come detto, è il cantiere simbolo del Giubileo: infatti si volgeranno nella nuova area pedonale, che può ospitare fino a 150mila persone, molti dei eventi in programma per l'Anno Santo. In più il nuovo sottopasso per le automobili promette di risolvere, almeno in parte, i problemi di traffico di un intero quadrante. Le macchine, infatti, non saranno più rallentate dal semaforo che divideva Castel Sant'Angelo e via della Conciliazione.

La nuova piazza è stata inaugurata lo scorso 23 dicembre, dopo 450 giorni di lavori durante i quali gli imprevisti non sono mancati. È stata ritrovata per esempio un'antica ‘fullonica', una lavanderia d'epoca romana, e i resti del Portico di Caligola.

"Ci credevano in pochi, ma ce l'abbiamo fatta! Per raggiungere questo traguardo abbiamo dovuto fare una vera e propria corsa contro il tempo", ha detto il sindaco Gualtieri. "Qui nasce un nuovo polo urbano pensato nel segno della sostenibilità, con nuove aree ombreggiate da alberi nella grande gradonata, nuove fontane, e un sofisticato sistema di canalizzazione dell'acqua piovana. Questo nuovo spazio pubblico è una vera e propria ‘piazza dell'abbraccio'. Un abbraccio, un ‘segno tangibile di speranza', che proietta Roma verso l'inizio dell'Anno Santo, per rilanciare in tutto il mondo il potente messaggio di speranza, di fraternità e di pace che Papa Francesco ha voluto legare al Giubileo del 2025".