Inaugurata la nuova Piazza San Giovanni per il Giubileo 2025: prato, fontane illuminate e giochi d'acqua La nuova Piazza San Giovanni ha aperto al pubblico, ma il cantiere terminerà ufficialmente entro il primo trimestre del 2025. Cerchi e fontane illuminate con giochi d'acqua, domani l'apertura della Porta Santa alla Basilica.

A cura di Alessia Rabbai

La nuova Piazza San Giovanni (Foto di F. Laddaga)

Oggi, sabato 28 dicembre, come da programma è stata inaugurata la nuova Piazza San Giovanni. All'evento erano presenti il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, monsignor Rino Fisichella, il cardinale vicario Baldassarre Reina, l’assessora capitolina ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini, e la soprintendente speciale di Roma Daniela Porro. La nuova veste di Piazza San Giovanni è caratterizzata da grandi cerchi, fontane a raso illuminate e giochi d'acqua, un prato alternato a sanpietrini e lastricato in pietra. I lavori di riqualificazione sono stati svolti in occasione del Giubileo 2025 iniziato lo scorso 24 dicembre con l'apertura della Porta Santa a San Pietro con Papa Francesco.

Domani, domenica 29 dicembre, sarà invece la volta della Porta Santa della basilica di San Giovanni in Laterano. L'apertura della Porta è prevista a partire dalle ore 10 da parte del il cardinale vicario Baldassarre Reina su mandato del Pontefice. Lo stato di avanzamento dei lavori della piazza è all'85%, il termine è previsto entro il primo trimestre del 2025. Deve essere completata una parte della pavimentazione e degli inserti a verde, ma comunque resterà aperta. A fianco all'intervento principale, Areti con 550mila euro di fondi giubilari ha realizzato l'ammodernamento dell'impianto di illuminazione artistica della basilica.

I lavori di riqualificazione di Piazza San Giovanni

La nuova Piazza San Giovanni inaugurata oggi

I lavori di riqualificazione di Piazza San Giovanni, uno dei cantieri giubilari di Roma Capitale su progetto della società di architettura OneWorks, sono partiti ad aprile scorso. Hanno riguardato il piazzale davanti alla basilica e la manutenzione dell'area davanti al Santuario della Scala Santa, dove secondo la tradizione cattolica ci sono i gradini che ha salito Gesù Cristo per presentarsi a Pilato, prima della condanna a morte e meta di pellegrinaggio. Nel dettaglio i lavori hanno interessato la pavimentazione, mantenendo il verde pubblico.

L'intervento ha interessato ben 18mila metri quadri, con un costo complessivo di 15 milioni di euro, finanziati con fondi giubilari. La nuova pavimentazione si ispira ai disegni cosmateschi della Basilica, è realizzata con pietre tradizionali romane, come il sanpietrino, la basaltina e il travertino di tre differenti tonalità. Nel progetto sono state relizzate dodici fontane a raso dotate di illuminazione con un effetto di raffrescamento, per rendere la piazza uno spazio più vivibile e accogliente.

Domani l'apertura della Porta Santa alla basilica di San Giovanni in Laterano

Domani il cardinale vicario Baldassarre Reina su mandato di Papa Francesco aprirà la Porta Santa alla basilica di San Giovanni in Laterano a partire dalle ore 10. Per l'occasione a partire dalla stanotte scatta la rimozione dei veicoli in sosta su piazza Giovanni Paolo II. La polizia locale di Roma Capitale presierderà l'area attorno alla basilica per la gestione della viabilità ed eventuali transennamenti e divieti di sosta.