Cos'è la Scala Santa a Roma, dove si trova e come si percorre il Venerdì di Quaresima La Scala Santa nel Santuario Pontificio a Roma, secondo un'antica tradizione cristiana, con i suoi 28 gradini è la scala salita da Gesù Cristo, per presentarsi a Pilato, prima della condanna a morte. Percorrerla in ginocchio porta l'Indulgenza plenaria. È aperta tutti i giorni dalle ore ore 9 alle 13.30 e dalle 15 alle 18.30.

A cura di Alessia Rabbai

Santuario della Scala Santa

La Scala Santa si trova nel Santuario Pontificio a Roma, vicino alla Basilica di San Giovanni in Laterano. Secondo un'antica tradizione cristiana, nel 326 è stata trasportata da Gerusalemme dal pretorio di Pilato per volere di Sant'Elena, imperatrice madre di Costantino. L'usanza vuole che, ogni Venerdì Santo di Quaresima, i fedeli che la visitano salgano in ginocchio i ventotto gradini, pregando in atto di devozione per vivere la passione di Cristo. I 28 gradini rappresentano gli stessi che Gesù ha salito più volte il giorno della sua condanna a morte nel palazzo di Ponzio Pilato e crocefisso sul Golgota. La Scala Santa è aperta e visitabile tutti i giorni, la mattina dalle ore 9 alle 13.30 e il pomeriggio dalle 15 alle 18.30.

Cos'è la Scala Santa a Roma e dove si trova

Il Santuario Pontificio Scala Santa (Immagine da Google Maps)

La Scala Santa è una scalinata di 28 gradini in marmo, che secondo la tradizione cristiana è sarebbe proprio la stessa percorsa da Gesù Cristo per presentarsi davanti a Ponzio Pilato, prima della condanna a morte e della crocefissione. Da qui prende il nome di "Scala Pilati" o "Scala Sancta". Sui gradini sarebbe caduto il sangue di Cristo. Si trova a Roma, nel Santuario Pontificio a Roma, in piazza di San Giovanni in Laterano 14, a pochi passi dalla Basilica di San Giovanni.

Come si percorrono i 28 gradini della Scala Santa il Venerdì di Quaresima

Ogni Venerdì di Quaresima è usanza salire i gradini della Scala Santa in ginocchio, pregando, come atto di devozione per rivivere la passione di Cristo e per ricevere l’indulgenza plenaria. Le condizioni sono: confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo l’intenzione del Sommo Pontefice, meditando la Passione di Gesù ad ogni gradino, recitando il Credo, Padre Nostro, Ave Maria e Gloria. L’Indulgenza Plenaria si può applicare anche alle anime del Purgatorio. I fedeli che visiteranno altre volte la Scala Santa ricevono L’Indulgenza parziale.

La storia della Scala Santa di Roma e il Santuario Pontificio

Il Sancta Sanctorum

La tradizione vuole che la Scala Santa nel 326 è stata trasportata da Gerusalemme a Roma dal pretorio di Pilato per volere di Sant’Elena, imperatrice madre di Costantino. Inizialmente si trovava nel Patriarchium, ossia nel complesso dei Palazzi Lateranensi, antica sede dei Papi. Papa Sisto V Peretti nel 1589, l'ha fatta spostare dove si trova ora. Il Santuario custodisce anche il Sancta Sanctorum, la cappella dei Papi in cui c'è l’immagine del Santissimo Salvatore. In cima all’ultimo gradino c'è l’antico oratorio privato del Papi, almeno fino al Rinascimento: la Cappella di San Lorenzo in Palatio, dove sono costodite molte reliquie di santi.

Orari e giorni di apertura nel 2024

La Scala Santa è visitabile tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, la mattina dalle ore 9 alle 13.30 e il pomeriggio dalle 15 alle 18.30. Il Sancta Sanctoum è aperto dalle ore 9 alle 13.30 e dalle 15 alle 17. Gli orari, come si legge sul sito, possono variare, prima della visita si consiglia chiamare il numero 06 7726641. Per quanto riguarda la visita alla Cappella Papale del Sancta Sanctorum (San Lorenzo in Palatio) è aperta dal lunedì al sabato (esclusi domenica e festivi) dalle 09.30 alle 12.40 (ultimo ingresso 12.10) e dalle 15 alle 17.10 (ultimo ingresso 16.40). La visita è di circa 30 minuti.