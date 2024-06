video suggerito

Tutti gli eletti e le preferenze di Roma e del Lazio alle elezioni europee Giorgia Meloni record di preferenze nel Lazio. Nel Pd la coppia Zingaretti-Schlein la più votata e a Roma ottimo risultato per l’ex sindaco Ignazio Marino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Oltre 350mila. È il numero di preferenze che ha conquistato Giorgia Meloni soltanto nel Lazio. A Roma città sono state circa 130mila e in totale, nel collegio dell'Italia centrale, ne ha ricevute 595mila. La presidente del Consiglio è stata di gran lunga la candidata più votata alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno.

Fratelli d'Italia, dietro a Meloni c'è Procaccini

Dietro a Meloni, come record di preferenze nel Lazio, c'è il collega di partito ed europarlamentare uscente Nicola Procaccini, che ha ottenuto quasi tutte le sue preferenze nella regione della Capitale, 112mila su 120mila circa conquistate nel collegio. A Roma città ha ottenuto 33mila preferenze. Grazie alle preferenze ottenute nel Lazio sarà eletta anche la consigliera comunale di Viterbo ed ex assessora, Antonella Sberna.

Nel Pd Schlein e Zingaretti in testa nel Lazio

Nel Partito democratico, il recordman di preferenze nel collegio dell'Italia centrale è la segretaria Elly Schlein, con circa 165mila preferenze. Al secondo posto l'ex segretario Nicola Zingaretti, che è anche il più votato nel Lazio in ticket con la segretaria. Zingaretti e Schlein erano sostenuti da tutte le correnti interne al partito. Sul terzo nome, invece, AreaDem di Dario Franceschini ha sostenuto l'ex sindaco di Firenze, Dario Nardella, e l'area vicina al sindaco Gualtieri e al deputato Claudio Mancini, l'ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Nel Lazio Nardella ha ottenuto 47mila preferenze e Ricci 39mila preferenze. Grazie ai voti di Roma e del Lazio è stato eletto anche l'ex direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, sostenuto da Demos di Paolo Ciani e da Goffredo Bettini.

Alleanza Verdi e Sinistra, boom preferenze per l'ex sindaco Marino

Per Alleanza Verdi e Sinistra è boom di preferenze per l'ex sindaco di Roma, Ignazio Marino: 47mila preferenze in totale nel Centro, tra cui 34mila nel Lazio e 21mila soltanto a Roma città. Al secondo posto la delegata del sindaco Gualtieri alle politiche Lgbt, Marilena Grassadonia, e poi l'ex vicepresidente di Zingaretti alla Regione Lazio ed europarlamentare uscente, Massimiliano Smeriglio. Settemila preferenze soltanto nella città di Roma sulle 16mila circa totali per lo scrittore romano Christian Raimo.

Lega, 50mila preferenze nel Lazio per Vannacci. Fi, flop Polverini

Per quanto riguarda Forza Italia, dietro al segretario e vicepremier Antonio Tajani c'è Salvatore De Meo, ex sindaco di Fondi ed europarlamentare uscente. Flop di preferenze per Renata Polverini, ex presidente della Regione Lazio, che ha conquistato soltanto 10mila preferenze, di cui quasi 8mila soltanto nel Lazio.

Nella Lega il record di preferenze nel Lazio è il generale Roberto Vannacci, con 50mila voti, di cui 17mila ottenuti nella città di Roma. Nessun deputato eletto per Azione e Stati Uniti d'Europa. Per quanto riguarda la lista di Calenda, nel Lazio dietro all'ex ministro il più votato è l'ex assessore di Zingaretti, Alessio D'Amato con 8mila preferenze. Per Stati Uniti d'Europa i più votati del Lazio sono Matteo Renzi, Emma Bonino e Marietta Tidei.