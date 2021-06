Tutti al mare. Chi non ha approfittato per allontanarsi dalla capitale del ponte della festa di San Pietro e Paolo, recuperando mesi di restrizioni a causa della pandemia, ed è rimasto in città, non vuole certo rinunciare a una giornata di relax. Così in tantissimi da questa mattina presto si sono messi in viaggio verso le spiagge del litorale da Nord a Sud. Inevitabili le ripercussioni sul traffico: rallentamenti si registrano in direzione di Ostia e delle spiagge a Nord di Roma, in direzione di Fiumicino, Fregene, Maccarese. In particolare ci sono code in uscita dall'autostrada Roma-Fiumicino e su viale Lago di Traiano verso Fregene. Sull'autostrada A12 Roma Civitavecchia segnalata una coda di 9 km tra Torrimpietra e Cerveteri per Traffico Congestionato. Code si registrano anche su via Pontina tra Castel Romano e Castel di Decima, ma questa volta in direzione Roma, a causa di un incidente, ma rallentamenti su via Pontina si registrano anche in direzione dell'uscita Pratica di Mare da cui si arriva a Torvaianica.