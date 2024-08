video suggerito

Turisti state attenti, ecco quanto deve costare una corsa dagli aeroporti a Roma centro Taxi e truffe ai turisti. Ecco una guida sui costi dei taxi a Roma, con tutte le corse a tariffa fissa dagli aeroporti della Capitale. Da agosto 2024 sono in vigore in nuovi prezzi e i nuovi sconti.

A cura di Enrico Tata

Turisti, attenti alle truffe. Come abbiamo raccontato ieri, un tassista ha chiesto più di 150 euro a un gruppo di sei turisti cinesi per il trasporto dall'aeroporto di Roma Fiumicino al centro storico della Capitale. Non solo esiste una tariffa fissa per quel tragitto, ma si tratta di un costo ‘a corsa' e non ‘a persona'. Cioè il costo non varia anche per gruppi fino a 4 persone. Esiste tuttavia, è vero, un supplemento di 5 euro a persona per gruppi a partire da 5 unità.

Le novità sulle tariffe dei taxi a Roma in vigore da agosto 2024

Ma facciamo un po' di chiarezza, anche perché dal 31 luglio 2024 sono in vigore nuove tariffe per i taxi della Capitale, stabilite con una delibera approvata dalla Giunta capitolina. Alcune corse sono a tariffa fissa, ma il costo di molte altre viene stabilito con il tassametro, il cui scatto iniziale, fermo dal 2021, è passato da 3 a 3,50 euro nei giorni feriali diurni e passa da 7 euro a 7,5 euro la notte dalle 22 alle ore 6. Viene introdotta, inoltre, la corsa minima a 9 euro. Significa che meno di 9 euro per una corsa in taxi a Roma non sarà possibile pagare.

Come anticipato, però, ci sono alcune corse a tariffa fissa. Sale da 50 a 55 euro la tariffa della corsa dall'aeroporto di Fiumicino per arrivare all'interno delle Mura Aureliane. Sale da 31 a 40 euro la tariffa minima per arrivare dall'aeroporto di Ciampino per arrivare all'interno delle Mura Aureliane. Inoltre sale dal 10 al 15 per cento lo sconto per le donne che prendono un taxi per spostarsi di notte e resta al 10 per cento per le corse all'ospedale e per chi sta uscendo da una discoteca e non se la sente di guidare. Viene introdotto uno sconto del 10 per cento per gli Over 70.

Quanto costa prendere il taxi a Roma, tutti i prezzi e le corse a tariffa fissa

Ecco tutte le tariffe aggiornate a luglio 2024 nello specifico:

Quota fissa di partenza:

giorni feriali, da lunedì al venerdì (fino alle 22) 3,5 euro

sabato e giorni festivi 5 euro

corse notturne 7,5 euro

Supplementi:

bagaglio, dal secondo con dimensioni > 35x25x50 cm 1 euro

da quinto passeggero ed ulteriori 5 euro a persona

importo massimo per il raggiungimento del luogo di prelevamento entro GRA per corse prenotate da radiotaxi, app o strumenti equipollenti 5 euro

Tariffe predeterminate:

da Aeroporto di Fiumicino per destinazioni all'interno delle Mura Aureliane e viceversa 55 euro

da Aeroporto di Fiumicino per destinazioni per cui non è prevista tariffa predeterminata e viceversa corsa minima 35 euro

da Aeroporto di Fiumicino a Castello della Magliana – Parco dei Medici e viceversa 31 euro

da Aeroporto di Fiumicino a Nuova Fiera di Roma e viceversa 26 euro

da Aeroporto di Fiumicino a Ciampino Aeroporto e viceversa 55 euro

da Aeroporto di Fiumicino alla Stazione Tiburtina e viceversa 60 euro

da Aeroporto di Fiumicino alla Stazione Ostiense e viceversa 50 euro

da Aeroporto di Fiumicino a Civitavecchia – Porto e viceversa (compreso pedaggio autostradale) 130 euro

Per le corse aventi origine all'interno Grande Raccordo Anulare ad Aeroporto di Fiumicino e viceversa – tariffa MASSIMA 80 euro

da Civitavecchia – Porto all'interno delle Mura Aureliane e viceversa (compreso pedaggio autostradale) 150 euro

da Aeroporto di Ciampino per destinazioni all'interno delle Mura Aureliane e viceversa 40 euro

da Aeroporto di Ciampino per destinazioni per cui non è prevista tariffa predeterminata e viceversa – corsa MINIMA 25 euro

da Aeroporto di Ciampino ad Aeroporto di Fiumicino e viceversa 55 euro

da Aeroporto di Ciampino a Stazione Tiburtina e viceversa 40 euro

da Aeroporto di Ciampino a Stazione Ostiense e viceversa 40 euro

da Ostia Lido Centro a Fiumicino Isola Sacra 24 euro

da Ostia Lido Centro a Fiumicino Paese 30 euro