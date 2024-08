video suggerito

Turisti truffati dal tassista a Roma: chiesti 150 euro dall'aeroporto di Fiumicino al Colosseo Un gruppo di turisti cinesi è stato truffato dal conducente di un taxi, che ha chiesto loro addirittura 150 euro per arrivare in centro a Roma. In altre parole, ha triplicato la tariffa rispetto a quanto previsto. Il tassista è stato sanzionato con una multa di 3mila euro.

A cura di Enrico Tata

Dall'aeroporto di Fiumicino al Colosseo la tariffa fissa per il tragitto in taxi è di 50 euro. Ma un gruppo di turisti cinesi è stato truffato dal conducente di un'auto bianca, che ha chiesto loro addirittura 150 euro. In altre parole, ha triplicato la tariffa rispetto a quanto previsto.

L'uomo, 49 anni, è stato fermato a pochi passi dal Colosseo e multato. Aveva appena fatto scendere sei turisti cinesi da poco arrivati nella Capitale. Gli agenti della Squadra Vetture del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) della Polizia locale di Roma Capitale hanno chiesto informazioni ai sei malcapitati e hanno scoperto che il conducente del taxi aveva chiesto loro una somma pari al triplo rispetto alla tariffa fissa prevista per una corsa dall’Aeroporto di Fiumicino all’interno delle Mura Aureliane.

Al termine dei controlli effettuati dagli agenti, il tassista è stato sanzionato con una multa per un importo pari a 3mila euro ed è stata inviata anche una segnalazione al Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti per ulteriori provvedimenti amministrativi a carico del responsabile.

Il tassista aveva chiesto 150 euro per portare 6 turisti cinesi dall'aeroporto di Fiumicino fino al centro storico di Roma e in particolare nella zona del Colosseo. La tariffa delle auto bianche è in effetti stabilita dal tassametro, ma ci sono alcune tariffe predeterminate, stabilite con una deliberazione di giunta risalente a giugno 2021. Queste tariffe, si legge, sono omnicomprensive di tutti i supplementi e sono a corsa e non a passeggero. Il costo del taxi, quindi, non varia in base al numero dei passeggeri. Dall'aeroporto di Fiumicino all'interno delle Mura Aureliane e viceversa la tariffa è di 50 euro. Dall'aeroporto di Ciampino al centro di Roma, invece, il costo della corsa in taxi è di 31 euro. Recentemente la giunta capitolina ha approvato un aumento di 5 euro per la tariffa fissa da Fiumicino (che quindi sarà di 55 euro).