Truffata da un falso Damiano David: “Ho pagato 15mila euro per pass esclusivi e concerto in un castello”

Sembrava l'inizio di una favola o di una commedia romantica di Hollywood, in cui rockstar e fan si innamorano. È quello che deve aver pensato anche una donna francese di 45 anni, che a lungo ha creduto di essere in contatto con Damiano David, cantante e frontman dei Måneskin. Si è invece ritrovata in un incubo, con il conto corrente svuotato e un continuo ricatto emotivo. Dietro la promessa di pass vip per il resto della vita, concerti esclusivi e addirittura una serata in un castello da sogno, un truffatore le ha estorto circa 15mila euro.

"Mi vergogno terribilmente, mi sento una stupida", ha detto la donna, una segretaria dell'Ovest della Francia, al quotidiano Le Parisien. Tutto è cominciato quando ha pensato di regalarsi un concerto del suo idolo per il compleanno. Mentre cercava un biglietto su Facebook, la donna ha notato un profilo. Sembrava proprio quello di Damiano David. Ecco il contatto. Lei gli scrive, prima chiedendogli aiuto nella sua ricerca, poi confidandosi con lui sul romanzo che stava scrivendo, ispirato proprio a un cantante. Lui si dimostra molto disponibile inizialmente e, spiegandole che si connetteva da Roma, la convince di essere proprio il frontman della band italiana. "Essendo discreta e gentile di natura, mi lascio ingannare facilmente", continua la vittima.

Tremila euro per la serata in un castello, 2mila per la "banca segreta"

La chat si è poi spostata su Telegram, dove il tono del falso Damiano si è fatto ancora più amichevole: "Vorrei che tu mi considerassi un amico. Non vedo l'ora di incontrarti. La tua passione e il tuo entusiasmo contano tanto per me". Le richieste economiche sono iniziate poco dopo, quando la donna è stata contattata su Whatsapp da una persona che si è spacciata per l'assistente personale del cantante: "Riceverai prodotti esclusivi, inviti prioritari e sorprese per i fan". Tutto, però, a un prezzo molto alto. Con mille euro sarebbe entrata in un fantomatico "club", con tremila euro avrebbe partecipato alla "Serata smeraldo", nella splendida location di un castello e con una sessione privata di registrazione. Non solo, i truffatori le hanno estorto 2.100 euro per accedere a una “banca segreta” , dove le sarebbero stati restituiti tutti i soldi.

Non ci ha creduto neanche per un secondo, invece, la sorella della vittima. L'ha convinta che quello dall'altra parte dello smartphone non era il cantante romano e che era stata vittima di una truffa. La donna francese ha quindi denunciato tutto alla polizia. Difficilmente riuscirà a riavere i suoi soldi, ma magari Damiano David accoglierà il suo appello di "prendere coscienza un giorno di questo fenomeno e impegnarsi pubblicamente per mettere all'erta i suoi fan".