Francesco Totti riceverà la Lupa Capitolina: “Esempio di impegno sociale per Roma e il mondo” L’Assemblea Capitolina ha approvato una mozione, per consegnare l’onorificenza della Lupa a Francesco Totti. L’ex capitano dell’As Roma si è distinto per il suo impegno sociale “un esempio per la città e il mondo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Alessia Rabbai

Francesco Totti riceverà la Lupa Capitolina per il suo impegno nel sociale, che è un esempio per Roma e per il mondo. A stabilirlo l'Assemblea Capitolina con una mozione a favore dell'ex capitano della As Roma. A proporla il rappresentante al Consiglio Nazionale M5S per la circoscrizione Centro Italia e vicepresidente dell'Assemblea Capitolina, Paolo Ferrara, mozione che ha trovato il sostegno e la piena approvazione degli altri consiglieri sia di maggioranza che di opposizione. Dunque la promessa del rincoscimento c'è, resta fissare la data della cerimenia ufficiale in Campidoglio. Si tratta della massima onorificenza donata dal Comune di Roma.

"Nel palmares di Francesco Totti manca ancora un trofeo: la Lupa Capitolina – scrive in una nota il rappresentante al Consiglio Nazionale M5S per la circoscrizione Centro Italia e vicepresidente dell'Assemblea Capitolina, Paolo Ferrara – Il Capitano non è stato solo un campione sul campo da gioco, ma si è anche distinto nella promozione dello sport e nell'impegno per il sociale". Tra i nomi che hanno già ricevuto la Lupa Capitolina ci sono Claudio Baglioni, Antonello Venditti, Vasco Rossi, i Maneskin e Paola Cortellesi.

L'Assemblea Capitolina nell'approvare la mozione per l'assegnazione della Lupa Capitolina ha tenuto conto dell'impegno sociale di Francesco Totti: "La sua attività filantropica è di esempio a Roma e nel mondo: non dimentichiamo che nel 2003 è diventato Ambasciatore Unicef per l'Italia e ha preso parte a tante iniziative per i diritti dei bambini, l'istruzione, la lotta alla povertà e alla guerra. Con la sua generosità e il suo amore per la nostra città Francesco ha portato lustro alla Capitale, ed è giusto che la Capitale lo ricambi. Con una mozione in Assemblea Capitolina, condivisa con altri consiglieri sia di maggioranza che di opposizione, chiediamo quindi che gli venga conferita la ‘Lupa Capitolina', massima onorificenza di Roma, con una cerimonia ufficiale in Campidoglio".