Trovato morto Aristide Agostinelli, il 21enne scomparso da casa un mese fa con il suo skateboard Drammatico epilogo per la vicenda di Aristide Agostinelli, il giovane di 21 anni scomparso dalla sua abitazione di San Basilio un mese fa. Il ragazzo è stato trovato morto.

A cura di Natascia Grbic

Aristide Agostinelli, il giovane di 21 anni che un mese fa si è allontanato dalla sua abitazione di San Basilio a Roma, è stato trovato morto. A dare l'allarme è stato un passante, che ha notato il corpo del giovane riverso in un'area verde tra l'Aniene e la Tiburtina, vicino al Grande Raccordo Anulare. Sul posto gli agenti del commissariato di polizia di San Basilio e i poliziotti della Scientifica, che hanno analizzato la scena ed eseguito degli accertamenti. Secondo le prime informazioni, Aristide Agostinelli era morto già da alcuni giorni, ma non è al momento noto se il decesso sia avvenuto subito dopo la scomparsa o in un momento successivo. Al momento non è chiara la causa del decesso: sulla salma sarà probabilmente disposta l'autopsia per accertare le cause della morte.

La scomparsa di Aristide Agostinelli

Aristide Agostinelli era scomparso da Roma lo scorso 19 marzo. Il 21enne si era allontanato da casa con il suo inseparabile skateboard bianco e nero, e da allora non si avevano più avute sue notizie. Aristide era stato visto l'ultima volta mentre saliva su un autobus, poi più nulla. La famiglia era stata aiutata nelle ricerche anche dall'associazione Penelope, che si occupa di persone scomparse. Per giorni Aristide è stato cercato senza sosta, con la speranza di avere un epilogo della storia diverso da quello tragico di ieri mattina. Migliaia le condivisioni dell'appello con le foto del ragazzo, ma fino a ieri nessuno lo ha mai visto in giro. Le speranze della famiglia si sono infrante ieri, quando un passante ha notato il corpo riverso nel terreno e ha chiamato la polizia.