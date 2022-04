Aristide Agostinelli scomparso da Roma a 22 anni: nessuna notizia da un mese Pasqua segna quasi un mese dalla scomparsa di Aristide Agostinelli, un ragazzo di 22 anni che si è allontanato da San Basilio a Roma.

A cura di Alessia Rabbai

Aristide Agostinelli scomparso da Roma

Aristide Agostinelli è scomparso da Roma a ventidue anni. Sono settimane di apprensione per i famigliari del ragazzo, che non hanno più sue notizie dallo scorso 20 marzo. Questa Pasqua per i suoi cari segna che è trascorso quasi un mesa senza di lui. Da quanto si apprende pare si tratti di un allontanamento volontario, anche se non se ne conoscono i motivi. Non è chiaro perché Aristide si sia allontanato a piedi da San Basilio né dove si trovi ora, se sia a casa di un amico a Roma oppure se abbia lasciato la città per recarsi altrove. Ciò che sperano i famigliari è che sia vivo e stia bene, il ragazzo infatti soffre di problemi psichici. A pubblicare l'annuncio anche l'associazione delle persone scomparse e delle loro famiglie Pronto Penelope, che ha postato l'identikit del ventideuenne e le informazioni utili per riconoscerlo. Bisogna porre particolare attenzione nelle zone San Basilio, Tiburtina e Fiume Aniene, dove si ipotizza si possa trovare, ma le ricerche sono in corso in tutta Roma.

L'identikit di Aristide Agostinelli

Aristide Agostinelli è alto 1 metro e 85 centimetri, ha una corporatura normale. Ha capelli di colore castano chiaro e occhi azzurri. Come segno distintivo ha un neo sul lato destro del mento. L'ultima volta in cui è stato visto prima del suo allontanamento indossava una felpa marca Adidas di colore blu scuro con cappuccio, scarpe da ginnastica ‘Glibe' nere. Aristide aveva la passione dello skate e avrebbe portato con sé il suo skateboard di colore bianco e nero. Chiunque lo abbia visto o notato un ragazzo che corrisponda alla sua descrizione è pregato di contattatre immediatamente le forze dell'ordine al Numero delle Emergenze 112, di recarsi in commissariato o in caserma o di segnalarlo a Pronto Penelope al numero 3396514799.