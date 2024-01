Trovato con 3mila dosi di WAX a Roma: cos’è il potente concentrato di cannabis, simile a cera d’api Il WAX è un concentrato di cannabis e sul mercato viene venduto con i nomi di Honeycomb, Crumble o Budder. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Si chiama WAX ed è molto in voga tra i giovani della Capitale. In pratica è un concentrato di cannabis molto potente. Il suo nome, che tradotto dall'inglese significa cera, è dovuto alla somiglianza di questa sostanza con la cera d'api.

I carabinieri della stazione di Roma Città Giardino hanno arrestato nelle scorse ore un 60enne italiano trovato in possesso di circa 100 grammi di WAX. È accusato per questo di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo è stato fermato la scorsa notte durante un servizio di perlustrazione nella zona di Città Giardino. I militari, nello specifico, hanno fermato un'automobile noleggiata che percorreva via Monte Massico. Il 60enne al volante è apparso troppo nervoso, questo ha insospettito i carabinieri, che così hanno deciso di perquisire la vettura.

A bordo c'erano diversi barattoli contenenti, in totale, oltre 100 grammi di sostanza WAX e 300 euro in contanti. La sostanza, analizzata dal laboratorio dei carabinieri del Ris di Roma, è risultata essere davvero potente, con un altissimo contenuto di THC, dalla quale si sarebbero potute ricavare oltre 3mila dosi per un valore complessivo di 5mila euro.

L’arresto è stato convalidato in seguito al rito direttissimo che si è svolto presso il Tribunale di Roma, con il gip che ha disposto per l’indagato le misure cautelari dell’obbligo di presentazione in caserma e l’obbligo di dimora con divieto di allontanarsi nell’arco notturno. "Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari per cui l’indagato è da ritenersi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva", sottolineano i carabinieri in una nota.

Come detto il WAX è un concentrato di cannabis. Viene estratto con un solvente, il butano, un gas liquefatto. La miscela risultante viene poi lavorata ulteriormente e assume una consistenza simile a quella della cera d'api. Può arrivare a contenere fino all'80 per cento di Thc. Sul mercato il WAX viene venduto con i nomi di Honeycomb, Crumble o Budder.